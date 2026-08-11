Обыски и давление, связи с “ДНР” и банковские махинации - на фармрынке разгорелась схватка за сотни миллионов гривен

“Комментарии” не раз подробно рассказывали о ситуации на фармацевтическом рынке Украины. Но как оказалось конфликты царят не только среди лидеров рынка. Не менее жарко обстоит ситуация и среди компаний, которые не входят даже в ТОП-10 украинской фармы, что не мешает им обмениваться громкими обвинениями, и потрясать информационное пространство.

Фармрынок. Фото портал "Комментарии"

“Комментарии” разбирались в громкой истории конфликта между фармкомпаниями “Нико” и “Фармасел”, вспыхнувшего в середине июля, хотя истоки происходящего тянутся еще с 2014-го, а широкую известность получили в начале августа.

ООО “Нико” vs ООО “Фармасел”: суд как повод разорить компанию

В начале августа “Деловая столица” разместила материал, по сути ставший отражением позиции одной из компании, а именно ООО “Фармасел”, на ситуацию, которая по ее мнению сводилась к попытке разорить компанию.

Так, речь шла о рассмотрении судебного дела № 910/3053/26, которое изначально было открыто в марте 2026 года и до июля вовсе не касалось ООО “Фармасел”. Именно этот факт и позволяет компании утверждать, что это дело — просто повод “отжать” активы.

Так, 7 июля Хозяйственный суд города Киев постановил арестовать банковские счета ООО “Фармасел” с целью обеспечения иска арбитражного управляющего ООО “Нико” к контрагенту на сумму в 6 млн грн. Данное решение “Фармасел” оспаривает и материалы дела будут направлены в Северный апелляционный суд. В информационном же пространстве родилась версия о том, что данный иск и арест банковских счетов является некоей “атакой”, за которой стоит экс-владелец ООО “Нико” Сергей Дядечка, замешанный в целом ряде скандалов.

На первый взгляд, заявленная версия вполне объективна, ведь изначально судебное дело № 910/3053/26 вовсе не касается “Фармасела”. Это дело о банкротстве того самого ООО “Нико”, а иск подан в интересах одного из кредиторов - ООО “Восток Финанс” (сфера деятельности — консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставной капитал – 100 млн грн).

Истоки иска берут начало 31 мая 2019 года, когда банк “Союз” и ООО “Восток финанс” заключили договор о переуступке права требования по кредиту, взятому ООО “Нико” в 2013 году. С тех пор долг фармкомпании вырос до 63,6 млн грн и стал основанием для открытия производства о банкротстве ООО "Нико" и введения на предприятии арбитражного управляющего. Причем 31 мая НБУ отозвал у самого “Восток финанс” лицензию на деятельность финансовой компании по предоставлению таких услуг, как: факторинг и предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Казалось бы, какое имеет отношение к делу о банкротстве совершенно "посторонняя" ООО “Фармасел”? Выясняется, что самое непосредственное, поскольку арест банковских счетов “Фармасела” является частью обеспечения иска о признании договора от 30 декабря 2021 года на 52,9 млн грн, который заключили между собой “Нико” и “Фармасел”, недействительным.

По версии арбитражного управляющего ООО “Нико”, данный договор, заключенный на оказание неких маркетинговых услуг, на деле был фиктивным, и по факту эти почти 53 млн грн были просто выведены из компании, которая находится в стадии банкротства из-за долга на 63,6 млн грн.

“Арбитражная управляющая утверждает, что ООО “НИКО” не получало от ООО “Фармасел” никаких услуг, в том числе, услуг по продвижению товаров на территории Украины (маркетинговых услуг) по спорному Договору, поэтому ею усматриваются признаки фраудаторной сделки, заключенной с целью создания формальных оснований для вывода денежных средств ООО “Нико” в пользу ООО “Фармасел”, — гласит постановление Хозяйственного суда города Киева от 7 июля.

Иными словами, по версии арбитражной управляющей, согласно открытым данным ею указана Диана Козловская, ООО “Фармасел” вывело в свою пользу из ООО “Нико” почти 53 млн грн. Не указано, почему владелец компании до начала процедуры ее банкротства не был против такого договора. Не исключено, что речь шла о попытке вывода средств для снижения налогооблагаемой базы.

В пользу последнего говорят финансовые показатели ООО “Нико”. Так, в мирный 2021-й год при 55,8 млн грн. дохода убыток компании равнялся 5 млн грн, в 2022-м эти показатели составили 38,9 и 3 млн грн соответственно.

И тут самое время перейти к отношениям обеих компаний, которые друг другу явно не чужие.

Родом из оккупированного Донбасса – что объединяет “Нико” и “Фармасел”

Изучение истории обеих компаний – ООО “Нико” и “Фармасел” показывает, что обе они не только не чужие друг другу, но и по сути являлись частью единого целого.

Так, согласно данным аналитического сервиса YouControl ООО “Нико” (сфера деятельности — производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной капитал – 25 млн грн) была создана в августе 1994 года. ООО “Фармасел” (сфера деятельности — производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной капитал – 25 млн грн) была открыта в октябре 2009 года и при этом является частью корпоративной группы “Никофарм”, что кажется созвучным с названием своего оппонента.

Как указывают профильные сайты, “Никофарм” — это название бренда лекарственных препаратов производства компании “Нико”, возникшей в 1994 году в городе Макеевка, Донецкой области. На сайте самого бренда указан только год его возникновения. Оккупация части Донбасса в 2014 году лишило компанию своих производственных мощностей, однако бенефициары не сдались и новым юридическим лицом бренда стало ООО “Фармасел”, которое сперва продавало закупленные в Европе лекарства, а уже в условиях полномасштабной войны в 2023 году открыло свое производство в Киевской области.

Как утверждали все те же профильные СМИ, в 2015 году директором ООО “НИКО” был Андрей Лисицкий. Эта же фамилия указана как владельца 45% “Фармасела”, директора компании и соучредителя все того же “Никофарма”. Иными словами, как минимум ряд лет с 2014 по 2026-й, ООО “Нико” и ООО “Фармасел” были очень близки, если не принадлежали одним и тем же лицам, во всяком случае Андрей Лисицкий в руководстве обеих компаний наверняка является одним и тем же лицом.

Также бросается в глаза тот факт, что в отличие от "Нико", проходящего процедуру банкротства, у “Фармасел” дела идут куда лучше. Так, по итогам 2025 года чистый доход компании вырос с 314,1 млн грн 373,6 млн грн и вместо убытка в 300 тыс. грн была получена чистая прибыль в 9,5 млн грн. Любопытно, что самым прибыльным оказался именно 2021 год, когда и был заключен оспариваемый договор на 52,9 млн грн. между “Фармасел” и “Нико”.

От спора хозяйствующих субъектов к уголовному делу – скандалы вокруг банка “Родовид” и Сергей Дядечко

Еще в середине июля сайт OBOZ, рассказывая о начале корпоративного конфликта между ООО “Нико” и “Фармасел”, отмечал, что кроме дела в хозяйственном суде, речь шла и об уголовном производстве № 12026000000000883, в рамках которого Печерский районный суд Киева выдал разрешение на проведение обысков у “Фармасела”. Представители компании посчитали это еще одним элементом давления на них.

В рамках уголовного производства утверждается, что должностные лица обеих компаний завладели денежными средствами и имущественными правами ООО “Нико” — речь идет о правах на товарные знаки производимых лекарств. Иными словами, по версии следствия, как раз “Нико” является пострадавшими от действий собственного менеджмента и ООО “Фармасел”.

Как уточнил OBOZ, представители “Фармасел” категорически не согласны с такой оценкой событий. Они подчеркивают, что “речь идет о длительных хозяйственных отношениях, а все операции осуществлялись на основании договоров, которые на протяжении многих лет выполнялись обеими сторонами без каких-либо возражений”.

По мнению компании, уголовное производство было возбуждено на фоне внезапно заявленных претензий в отношении событий многолетней давности, которые по своей сути должны рассматриваться, прежде всего, в рамках хозяйственной юрисдикции.

Любопытно, что в роли “злого гения” для ООО “Фармасел” авторы указывают владельца ООО “Нико” — предпринимателя Сергея Дядечко, которому по данным YouControl компания принадлежит на 100%. Правда, в условиях процедуры банкротства, управление компанией он не осуществляет и инициатором иска к “Фармасел” выступила арбитражный управляющий компании.

Уроженец Донецка, Сергей Дядечко в конце 1990-х занялся бизнесом и уже в 2004-м стал одним из совладельцев “Перкомбанка”", переименованного впоследствии в “Родовидбанк”. Во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов банковское учреждение обанкротилось. Впрочем, уже в 2009-м Сергей Дядечко становится владельцем другого банка – “Союз”, того самого, в котором принадлежащая ему ООО "Нико" взяла кредит, и невозврат которого в итоге стал стартовой точкой для судебных разбирательств и конфликта “Нико” и “Фармасела”.

Заметим, что за Сергеем Дядечко тянется шлейф сомнительных действий и публикаций. Так, ряд сайтов утверждают, что банкротство “Родовид банка” произошло по вине самого банкира. Якобы именно с его инициативы из финучреждения было выведено 35 млрд грн. Сам Дядечко утверждал, что бюджетное финансирование из банка вывели в пользу экс-нардепа Александра Шепелева, в самого же вице-президента “Родовида” стреляли, правда по версии СМИ это могло быть инсценировкой.

Как бы то ни было, история банка “Союз” была короткой, но оказалась довольно скандальной. Так по версии некоторых СМИ, банк мог быть связан с конвертационными центрами, которые работали в интересах так называемых “ЛНР” и “ДНР”. В итоге в 2016-м году НБУ лишил “Союз” банковской лицензии, что привело к целому ряду судов, но в конце концов финучреждение было ликвидировано в 2023 году.

Кроме того, Bigus инфо отмечал, что в 2013-2015 годах банк Сергея Дядечко пытался провернуть схему с “Укрзализныцей”, профинансировав покупку запчастей для нужд железной дороги. Впоследствии права требования по этим долгам банк передал компании “Интертопресурс”, связанной с Дядечко. Такие операции стали предметом расследования Генеральной прокуратуры Украины. Данная схема, кстати, напоминает перипетии судебного дела вокруг задолженности ООО “Нико” перед ООО “Восток финанс”, правда последняя принадлежит по данным YouControl семье бизнесмена Юрия Любченко и не входит в перечень юридических лиц (а таких более 60) тем или иным образом связанных с Сергеем Дядечко.

“Комментарии” будут отслеживать ситуацию как вокруг данного корпоративного конфликта, так и фармацевтического рынка Украины, ведь как показала история рынка БПЛА, изменения на нем и кадровые изменения в профильных ведомствах оказываются часто взаимосвязаны.



