Украинский фармрынок лихорадит – денег все больше, а игроки меняются

Фармацевтика – это одна из отраслей экономики, которая только выигрывает в условиях войны. Так стоит ли удивляться, что в начале года отрасль оказалась под пристальным вниманием государства, озаботившегося тем, что отечественная фармацея зарабатывает слишком много и хорошо бы ограничить цены. Скрипя сердце, игроки рынка пошли навстречу, но судя по всему, мы становимся свидетелями очередного передела, в котором участники используют все средства.

Почему государство внезапно взялось за цены на лекарства в Украине

Государство говорит – хватит зарабатывать на росте цен

До начала 2025 года государственные органы не обращали особого внимания на отечественный фармацевтический рынок и лишь в феврале сразу несколько госучреждений озаботились фармой:

- СНБО принял решение "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев";

- Верховная Рада проголосовала закон, которым регулировались отдельные вопросы регистрации и реализации лекарственных средств;

- Кабмин принял постановление по стабилизации цен на медпрепараты.

Не остались в стороне сами производители, предложившие снизить цены на 30% на Топ-100 самых популярных лекарств.

Получившееся на рынке равновесие продолжалось до конца весны, когда 29 мая профессиональные ассоциации фармацевтов обратились с открытым письмом к президенту украины Владимиру Зеленскому. В письме выражалось возмущение нарушением договоренностей между производителями и Минздравом.

Суть возмущения была в Порядке предоставления маркетинговых услуг, которые изначально должны были разрабатываться Минздравом и фармацевтами совместно, однако итоговый проект документа не учел предложений участников рынка. Последние предлагали отвести на маркетинговые расходы до 12% от объема реализации, тогда как вариант чиновников этого не предусматривал.

Как объяснили в своем письме фармпроизводители, через механизм маркетинговых расходов осуществляются партнерские программы аптек, которые позволяют продавать лекарства по сниженным ценам для потребителей. Отказ же от данного механизма может привести к разрушению аптечной сети розничной торговли медпрепаратами. И это уже подтвердилось запретом маркетинговых расходов с 1 марта 2025 года, утверждают авторы письма.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики в марте лекарства подорожали на 1,9% в сравнении с февралем, правда в апреле цены упали на 0,3% по сравнению с мартом. При этом в феврале – до ограничения цен от государства, медпрепараты подорожали на 1,1% в сравнении с январем, а рост цен в январе составил 1,9% в сравнении с декабрем 2024 года.

Иными словами, особо позитивного эффекта от госрегулирования на лекарства, за исключением их снижения на 0,3% в апреле, пока и правда не ощущается.

Но как бы то ни было, пока какого-либо ответа на свое письмо от президента или госорганов, фармацевты не получили.

Рост доходов на 15% – что происходит на фармацевтическом рынке Украины

Впрочем, интерес государства к фармрынку может иметь и более прозаические причины – его растущим денежным оборотом. Так, ТОП-5 лидеров отрасли по данным сервиса YouControl заработали в 2024-м году порядка 32 млрд грн., тогда как за 2023-й год это были около 28 млрд. грн. То есть прирост составил около 15%, чем может похвастаться немногие отрасли экономики Украины, кроме ВПК.

К лидерам рынка по итогам 2024 года относились:

1) АО "Фармак" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 36 млн 366 тыс. грн.) – 10 млрд. 783 млн грн. дохода;

2) ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 179,5 млн грн.) – 6 млрд 875 млн грн.;

3) ООО "Юрия-Фарм" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 44,1 млн грн.) – 5 млрд 741 млн грн.;

4) ЧАО "Киевский витаминный завод" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 15,3 млн грн.) – 4 млрд 944 млн грн.;

5) АО "Киевмедпрепарат" (сфера деятельности – производство фармацевтических препаратов и материалов, уставной фонд – 290,1 млн грн.) – 3 млрд 568 млн грн.

Каких-то радикальных изменений на рынке не наблюдается, его лидерами продолжают оставаться же компании и их собственники, что и прежде.

Так, АО "Фармак" принадлежащий Филе Жебровской с 1995 года по-прежнему является лидером рынка, чему способствуют в том числе и умение дружить с властью, что наиболее зримо было видно во времена президентства Петра Порошенко. Тогда родной брат бизнес-вумен Павел Жебровский возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.

ЧАО "Дарница" принадлежит экс-народному депутату Украины Глебу Загорию, чья фамилия часто повторялась в бытность президентом Петра Порошенко как одного из теневых кураторов фармрынка. Правда со сменой власти, поток информации резко упал.

ООО "Юрия-Фарм" можно с полным основанием назвать семейным предприятием, ведь ее собственниками являются Николай Гуменюк, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, основатель компании, его жена Галина Гуменюк, дочь Наталья Деркач, и зять Дмитрий Деркач.

Правда, в интернете можно найти информацию, что теневым совладельцем "Юрия-Фарм" является известный украинский пульмонолог, главный фтизиатр МОЗ, директор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМНУ академик Юрий Иванович Фещенко.

Дополнительной "изюминкой" группы "Юрия-Фарм" является ООО "Медицинский центр М.Т.К.", который выиграл государственных тендеров на 11,5 млрд грн., побеждая в 3 из 4 торгах в которых принимает участие.

Киевский витаминный завод одно из старейших предприятий отрасли в Украине – 75 лет и 120 препаратов, можно сказать нетипичный для страны. Им владеет канадский бизнесмен Максим Мартин, завод не участвует в тендерах, не влипает в скандалы и тихо работает.

Наконец, АО "Киевмедпрепарат", часть фармацевтической группы "Артериум" экс-народного депутата Украины и крупного бизнесмена, владельца группы "Финансы и кредит" и одноименного банка Константина Жеваго. Правда сам он находится заграницей, так как с 2019 года следствие пытается доказать и арестовать Жеваго по ряду уголовных производств, одно из которых – растрата 113 млн дол. из банка "Финансы и кредит". Но несмотря на это, дела у "Киевмедпрепарат" идут хорошо, за 2024-й год его доход вырос на 36%, что в процентном отношении выше, чем у любого из других участников Топ-5.

Страсти по смотрящему за фармрынком

Но если с лидерами рынка и недовольством производителями лекарств вмешательством государства в ценообразование все более-менее понятно, то почему в начале июня масса СМИ вспомнила об одной взятке 3-летней давности – непонятно.

Ряд СМИ разразились однотипными статьями о народном депутате Украины, председателе подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергее Кузьминых. Народному избраннику припомнили получение взятки в 558 тысяч гривен при заключении контрактов между частными фирмами и больницей в Житомирской области в январе 2022 года. Однако в устах СМИ фамилия политика ассоциируется едва ли не с кураторством всей фармацевтики Украины и защитой интересов производителей через профильный комитет парламента.

Оговоримся, что, как и многие уголовные производства с началом войны, возможная взятка Сергея Кузьминых "зависла" в судах и считать его взяточником нет законных оснований. Сам политик эти обвинения отбрасывает и заявляет, что стал жертвой информационной атаки. Разумеется, будучи лицом заинтересованным и пристрастным, его заявление не может служить истиной в последней инстанции, но некоторые моменты действительно смущают.

Так, Сергею Кузьминых предъявляют получение "отката" в 558 тысяч гривен с торговцев медоборудованием в Житомирской области. Даже при тогдашнем курсе доллара это всего 20 тысяч долларов, что для "смотрящего" за фармацеей, в которого превращают многие СМИ Кузьминых, как-то мелковато.

Синхронность и негативная направленность публикаций также свидетельствуют в пользу версии нардепа о информационной кампании против него.

Однако в таком случае возникает вопрос – кто и почему пошел на такие шаги? Ответ на вопрос "почему" представляется наиболее вероятным как создание своего рода "дымовой завесы" в условиях, когда широко анонсированная госпрограмма снижения цен на лекарства де-факто провалилась.

Так, как утверждает в своем расследовании OBOZ, еще до официального удешевления лекарств на 30% с 1 марта, цены на них выросли на 39%. То есть никакого падения цен не было, а был их рост. Как упоминалось выше, даже официальные цифры Госстата говорят скорее о росте цен на лекарства по итогам марта-апреля.

В такой ситуации вполне может возникнуть соблазн найти или "назначить виновного" за провал в лице очередного "смотрящего". И в этих условиях фамилия нардепа, замешанного во взяточничестве при контракте в той самой фармацее не самый плохой вариант.

Но может быть и так, что кто-то решил прикрыть свой интерес в отрасли, привлекая внимание к другой фигуре. Кем может быть этот "кто-то"? Например, старый игрок рынка, перешедший "в тень".

Возвращение старых "серых кардиналов" или новый игрок

Ранее в СМИ звучали фамилии Петра Багрия и того самого владельца ЧАО "Дарница" Глеба Загория.

Официально, Петр Багрий перенес основной фокус своих бизнес-интересов в энергетику, принадлежащую ему группу компаний "Клиар энерджи". Впрочем, есть у него фирмы и в медицинской сфере.

Прежде всего это 50% в ООО "Рецепты жизни" (сфера деятельности – розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, уставной фонд – 1 млн 149 тыс. грн.). Сеть аптек принесла владельцам в 2024-м году 94,5 млн грн, неплохо, но с прежними временами не сравнить.

А ООО "Центр современной медицинской диагностики "Энерджи хелс" сфера деятельности – общая медицинская практика, уставной фонд – 1 млн грн.) и вовсе с 2021-го потеряла в выручке с 12,5 млн до 2 млн грн. в 2024-м. Правда тут Багрию принадлежат всего 33%.

Нельзя сказать, чтобы Петр Багрий не держал руку на пульсе отрасли, ведь он является президентом ассоциации "Производители лекарств Украины". Вот только то самое открытое письмо к президенту Ассоциация не поддержала. Багрий, как президент, его не подписал, зато в марте публично поддержал позицию государства насчет маркетинговых расходов и анонсировал снижение цен еще на 250 препаратов.

С Глебом Загорием ситуация несколько иная – как и Петр Багрий, экс-нардеп старается не привлекать к себе внимание, правда за него это делают другие.

Так, 28 мая, за сутки до появления письма к президенту, компания "Дарница" заявила о провокации против нее: во время Zoom-совещания по вопросам реформирования сферы здравоохранения некто под учетной записью "Glib Zagoriy" разместил сообщение провокационного содержания. Последнее "содержало в себе элементы дискредитации, которые нарушали нормы деловой этики, на русском языке в чат, после чего самостоятельно удалил сообщение и вышел", — заявили в компании.

Ранее, в феврале жена бизнесмена, директор совета директоров фармацевтической компании "Дарница", соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий заявила, что государство не может использовать европейский путь в отношении украинского фармрынка. И в целом его следует всячески поддерживает в условиях войны.

Заметим, что директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Ирина Суворова через месяц также говорила, что опыт Европы в Украине не годится, да и вообще там жесткое регулирование цен касается лишь тех лекарств, за которые частично платит госбюджет.

Любопытно, что в том самом открытом письме к президенту производители заявили, что Минздрав как будто создает свой Порядок в интересах одного из производителей, правда не указав кого именно. Нардеп Сергей Кузьминых отметил, что его абсолютно напрасно связывают с Петром Багрием.

А как мы увидели выше, его нельзя назвать крупным производителем лекарств, да и вообще производителем. Собственно, бизнес Петра Багрия всегда состоял скорее в продаже государству лекарств фирмами его группы компаний "Ганза", а не в их производстве.

Впрочем, однозначно сказать, что и почему происходит на украинском фармацевтическом рынке всегда сложно, ведь часто средства из госбюджета отпускаемые на лекарства, попросту присваиваются чиновниками.



