Він просто лікував застуду: як препарати з парацетамолом ледь не коштували студенту життя

20-річний Райлі Лубас захворів на сильну застуду в березні 2025 року, коли навчався на першому курсі університету. Він приймав два безрецептурні препарати, але не знав, що обидва містять парацетамол. За кілька днів ситуація різко погіршилася.

Поєднання кількох препаратів може призвести до ненавмисного передозування парацетамолу. Фото: stevepb / Pixabay

Перші симптоми він сприйняв за інфекцію

У Райлі з'явився біль у животі і зник апетит. Оскільки він уже хворів, юнак вирішив, що міг підхопити кишкову інфекцію. Проте стан не покращувався, тому він звернувся за медичною допомогою.

У лікарні з'ясувалося, що в нього почала відмовляти печінка. Райлі перевели в лондонський King's College Hospital, а невдовзі після потрапляння до реанімації у нього розвинулася поліорганна недостатність. Студента підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Лікарі готували його до трансплантації

Стан юнака був настільки важким, що він опинився серед пацієнтів, які чекають на пересадку печінки у Великій Британії. Проте трансплантація в результаті не знадобилася: печінка почала відновлюватися самостійно.

Пізніше Райлі відключили від апарату життєзабезпечення. Після важкого стану йому довелося знову вчитися ходити і говорити. Сам юнак зізнавався, що його вразило, наскільки швидко все вийшло з-під контролю.

Небезпека може бути у поєднанні препаратів

Парацетамол використовується для зниження температури та полегшення болю, зокрема при симптомах застуди та грипу. При цьому він входить до складу деяких комбінованих засобів. Не можна одночасно приймати парацетамол та інші препарати, що містять цю ж діючу речовину, оскільки можна отримати занадто велику дозу та пошкодити печінку.

Історія Райлі показує, чому перед прийомом кількох засобів важливо перевіряти їхній склад та інструкцію. Якщо є підозра, що дозу парацетамолу було перевищено, по медичну допомогу слід звертатися якнайшвидше, навіть якщо серйозних симптомів поки немає.

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