Он просто лечил простуду: как препараты с парацетамолом едва не стоили студенту жизни

20-летний Райли Лубас заболел сильной простудой в марте 2025 года, когда учился на первом курсе университета. Он принимал два безрецептурных препарата, но не знал, что оба содержат парацетамол. Через несколько дней ситуация резко ухудшилась.

Сочетание нескольких препаратов может привести к непреднамеренной передозировке парацетамола. Фото: stevepb / Pixabay

Первые симптомы он принял за инфекцию

У Райли появились боли в животе и исчез аппетит. Поскольку он уже болел, молодой человек решил, что мог подхватить кишечную инфекцию. Однако состояние не улучшалось, поэтому он обратился за медицинской помощью.

В больнице выяснилось, что у него начала отказывать печень. Райли перевели в лондонский King's College Hospital, а вскоре после поступления в реанимацию у него развилась полиорганная недостаточность. Студента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Врачи готовили его к трансплантации

Состояние молодого человека было настолько тяжёлым, что он оказался среди пациентов, ожидающих пересадки печени в Великобритании. Однако трансплантация в итоге не понадобилась: печень начала восстанавливаться самостоятельно.

Позже Райли отключили от аппарата жизнеобеспечения. После тяжёлого состояния ему пришлось заново учиться ходить и говорить. Сам молодой человек признавался, что его поразило, насколько быстро всё вышло из-под контроля.

Опасность может быть в сочетании препаратов

Парацетамол используется для снижения температуры и облегчения боли, в том числе при симптомах простуды и гриппа. При этом он входит в состав некоторых комбинированных средств. Нельзя одновременно принимать парацетамол и другие препараты, содержащие это же действующее вещество, поскольку можно получить слишком большую дозу и повредить печень.

История Райли показывает, почему перед приёмом нескольких средств важно проверять их состав и инструкцию. Если есть подозрение, что доза парацетамола была превышена, медицинскую помощь следует искать как можно скорее, даже если серьёзных симптомов пока нет.

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