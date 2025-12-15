Міністерство охорони здоров’я пропонує систему бонусів і компенсацій, яка має реально знизити вартість медикаментів

Міністерство охорони здоров’я України запропонувало новий підхід до формування цін на лікарські засоби, який може суттєво вплинути на вартість медикаментів для аптек, лікарень і зрештою для пацієнтів. Йдеться про запровадження гнучкої системи знижок і фінансових компенсацій, що дозволяють зменшувати фактичну закупівельну ціну препаратів навіть після їх реалізації. Про це повідомляє МОЗ.

Ліки можуть стати дешевшими вже незабаром: МОЗ готує нові знижки, які змінять ціни в аптеках

Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів уже оприлюднено для обговорення. Документ передбачає використання так званих відкладених знижок, бонусів, а також повного або часткового повернення коштів. На відміну від традиційних знижок "на касі", нова модель дозволяє коригувати ціну постфактум — після продажу або розподілу ліків.

У МОЗ пояснюють, що така система має зробити фармацевтичний ринок більш гнучким і зменшити фінансове навантаження на систему охорони здоров’я. Аптеки, медичні заклади, місцеві адміністрації та закупівельники зможуть отримувати компенсації, які фактично знижуватимуть вартість медикаментів без порушення правил ціноутворення.

Окрему увагу в документі приділено лікам із коротким терміном придатності. Якщо препарат має строк зберігання, що завершується або спливає менш ніж через 180 днів, допускається застосування додаткових фінансових механізмів. У таких випадках можливо як часткове, так і повне відшкодування вартості — наприклад, якщо ліки доводиться вилучати з обігу або терміново реалізовувати, аби уникнути утилізації.

Також передбачено перерахунок ціни у низці ситуацій: при коливанні валютних курсів, для додаткового здешевлення ліків для пацієнтів, у межах благодійних програм, для препаратів із Національного каталогу цін, а також у разі закупівель для лікарень і місцевих громад. Окремо згадується можливість компенсацій у випадках збитків, спричинених воєнними діями чи іншими надзвичайними обставинами.

У МОЗ наголошують, що запропонована модель не є унікальною для України. Подібні механізми давно працюють у країнах Європейського Союзу та США. У ЄС широко застосовують практику продажу препаратів із терміном придатності 3–9 місяців зі значними знижками, що дозволяє уникати втрат і робить ліки доступнішими. У США для цього використовують бонусні програми та кредитні ноти, які компенсують частину вартості після реалізації.

У міністерстві вважають, що наближення українських правил до європейських стандартів допоможе не лише знизити ціни, а й зробити фармацевтичний ринок більш прозорим і прогнозованим. У разі ухвалення постанови пацієнти можуть відчути зміни вже під час закупівель у межах державних і місцевих програм.

