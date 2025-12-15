Министерство здравоохранения предлагает систему бонусов и компенсаций, которая должна снизить стоимость медикаментов

Министерство здравоохранения Украины предложило новый подход к формированию цен на лекарственные средства, который может существенно повлиять на стоимость медикаментов для аптек, больниц и, наконец, для пациентов. Речь идет о внедрении гибкой системы скидок и финансовых компенсаций, позволяющих уменьшать фактическую закупочную цену препаратов даже после их реализации. Об этом сообщает Минздрав.

Лекарство может стать дешевле уже в скором времени: Минздрав готовит новые скидки, которые изменят цены в аптеках

Соответствующий проект постановления Кабинета министров уже обнародован для обсуждения. Документ предусматривает использование так называемых отложенных скидок, бонусов, а также полного или частичного возврата средств. В отличие от традиционных скидок "на кассе" новая модель позволяет корректировать цену постфактум — после продажи или распределения лекарств.

В Минздраве объясняют, что такая система должна сделать фармацевтический рынок более гибким и снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения. Аптеки, медицинские учреждения, местные администрации и закупщики смогут получать компенсации, которые будут фактически снижать стоимость медикаментов без нарушения правил ценообразования.

Отдельное внимание в документе уделено лекарствам с коротким сроком годности. Если препарат имеет срок хранения, который истекает или истекает менее чем через 180 дней, допускается применение дополнительных финансовых механизмов. В таких случаях возможно как частичное, так и полное возмещение стоимости — например, если лекарство приходится изымать из обращения или срочно реализовывать во избежание утилизации.

Также предусмотрен перерасчет цены в ряде ситуаций: при колебании валютных курсов, для дополнительного удешевления лекарств для пациентов, в рамках благотворительных программ, для препаратов из Национального каталога цен, а также при закупках для больниц и местных общин. Отдельно упоминается возможность компенсаций в случаях ущерба, причиненного военными действиями или другими чрезвычайными обстоятельствами.

В Минздраве отмечают, что предложенная модель не уникальна для Украины. Подобные механизмы давно работают в странах Европейского союза и США. В ЕС широко применяют практику продажи препаратов со сроком годности 3–9 месяцев со значительными скидками, что позволяет избегать потерь и делает лекарства доступнее. В США для этого используются бонусные программы и кредитные ноты, которые компенсируют часть стоимости после реализации.

В министерстве считают, что приближение украинских правил к европейским стандартам поможет не только снизить цены, но и сделать фармацевтический рынок более прозрачным и прогнозируемым. При принятии постановления пациенты могут почувствовать изменения уже при закупках в рамках государственных и местных программ.

