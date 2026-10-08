Препараты для похудения могут замедлять старение: ученые обнаружили неожиданный эффект

Популярные препараты для похудения могут оказать значительно более широкое влияние на организм, чем просто помогать избавляться от лишнего веса. Новые данные свидетельствуют о том, что лекарства класса GLP-1 способны замедлять некоторые молекулярные процессы, связанные со старением.

Иллюстрация к материалу о препаратах для похудения, которые исследователи связывают с возможным замедлением биологического старения. Фото: Pixabay

Речь идет о препаратах семаглутида и тирзепатида, которые используют для лечения ожирения и диабета. Компания Novo Nordisk и Eli Lilly представили результаты исследований на конференции, посвященной поиску способов замедления старения.

Ученые использовали так называемые "часы старения" – молекулярные методы, позволяющие оценивать биологический возраст по изменениям ДНК или уровням определенных белков. В исследовании Novo Nordisk приняли участие более 10 тысяч человек: примерно половина получала семаглутид, а остальные – плацебо.

Результаты показали, что у людей, принимавших препарат, показатели биологического возраста в отдельных тканях изменялись в пользу более медленного старения. По словам представителя компании, общая разница составляла около двух-трех лет, хотя результат зависел от того, какие именно молекулярные "часы" и орган исследовали.

Отдельное исследование Eli Lilly с тирзепатидом также показало замедление молекулярного старения. В одном из тестов, оценивавшем белки, связанные с сердцем, разница достигала примерно четырех лет.

Впрочем, ученые предостерегают от преждевременных выводов. Пока нет доказательств, что препараты буквально омолаживают человека или увеличивают продолжительность жизни здоровых людей. Кроме того, GLP-1 могут иметь побочные эффекты, в частности, вызывать потерю мышечной массы.

Окончательно проверить антивозрастной эффект семаглутида поможет отдельное исследование с участием здоровых людей старше 60 лет. Его результаты могут показать, способны ли препараты от ожирения стать новым инструментом в борьбе со старением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ученые обнаружили неожиданный маркер старения