Препарати для схуднення можуть уповільнювати старіння: вчені виявили несподіваний ефект

Популярні препарати для схуднення можуть мати значно ширший вплив на організм, ніж просто допомагати позбавлятися зайвої ваги. Нові дані свідчать, що ліки класу GLP-1 здатні уповільнювати деякі молекулярні процеси, пов’язані зі старінням.

Ілюстрація до матеріалу про препарати для схуднення, які дослідники пов’язують із можливим уповільненням біологічного старіння. Фото: Pixabay

Йдеться про препарати семаглутид і тирзепатид, які використовують для лікування ожиріння та діабету. Компанії Novo Nordisk та Eli Lilly представили результати досліджень на конференції, присвяченій пошуку способів уповільнення старіння.

Вчені використовували так звані "годинники старіння" — молекулярні методи, які дозволяють оцінювати біологічний вік за змінами ДНК або рівнями певних білків. У дослідженні Novo Nordisk взяли участь понад 10 тисяч людей: приблизно половина отримувала семаглутид, а інші — плацебо.

Результати показали, що у людей, які приймали препарат, показники біологічного віку в окремих тканинах змінювалися на користь повільнішого старіння. За словами представника компанії, загальна різниця становила близько двох-трьох років, хоча результат залежав від того, який саме молекулярний "годинник" і орган досліджували.

Окреме дослідження Eli Lilly з тирзепатидом також продемонструвало сповільнення молекулярного старіння. В одному з тестів, який оцінював білки, пов’язані із серцем, різниця сягала приблизно чотирьох років.

Втім, науковці застерігають від передчасних висновків. Поки що немає доказів, що препарати буквально омолоджують людину або збільшують тривалість життя здорових людей. Крім того, GLP-1 можуть мати побічні ефекти, зокрема спричиняти втрату м’язової маси.

Остаточно перевірити антистарільний ефект семаглутиду допоможе окреме дослідження за участю здорових людей віком понад 60 років. Його результати можуть показати, чи справді препарати від ожиріння здатні стати новим інструментом у боротьбі зі старінням.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені знайшли несподіваний маркер старіння