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Препарат, похожий на Ozempic, неожиданно меняет отношение к алкоголю: что нашли ученые

Исследования показывают, что семаглутид может помочь некоторым людям меньше употреблять алкоголь, однако его влияние на тягу к спиртному еще требует изучения

1 октября 2026, 12:23
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Сергій Кречмаровський

Препараты на основе семаглутида, известные благодаря лечению диабета и ожирения, могут влиять не только на аппетит и вес. Ученые обнаружили признаки того, что такое лекарство способно изменять и поведение, связанное с употреблением алкоголя. В то же время полученные результаты пока не позволяют считать этот эффект доказанным методом лечения алкогольной зависимости.

Препарат, похожий на Ozempic, неожиданно меняет отношение к алкоголю: что нашли ученые

Ученые изучают влияние препаратов для похудения на употребление алкоголя. Фото: dertrick / Pixabay

Что показали исследования

Семаглутид относится к препаратам, имитирующим действие гормона GLP-1. Он участвует в регуляции аппетита и уровня сахара в крови. Теперь исследователи изучают, может ли влияние этого механизма отражаться и на системе вознаграждения мозга, которая связана, в частности, с алкоголем.

В одном из исследований приняли участие 48 человек с расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Участники, получавшие семаглутид, выпивали меньше во время лабораторного теста, а также сообщали о меньшем количестве алкоголя в те дни, когда употребляли спиртное. Кроме того, у них уменьшилось еженедельное влечение к алкоголю. В то же время количество дней, когда они употребляли спиртное, существенно не изменилось.

Алкоголя стало меньше

Более масштабное 26-недельное исследование охватило 108 человек с ожирением и умеренным или тяжелым расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Все участники также проходили когнитивно-поведенческую терапию.

У тех, кто получал семаглутид, количество дней с избыточным употреблением алкоголя уменьшилось сильнее, чем в группе плацебо. Однако ученые отмечают важную разницу: меньше пить и меньше хотеть пить — не одно и то же.

Новые данные свидетельствуют о возможном уменьшении количества эпизодов чрезмерного употребления алкоголя, но результаты самого влечения к спиртному остаются неоднозначными. Поэтому препараты GLP-1 пока рассматривают как перспективное направление исследований, а не как доказанный способ лечения алкогольной зависимости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ученые испытали новую таблетку против диабета и получили неожиданный результат



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Источник: https://www.sciencealert.com/ozempic-like-drugs-could-have-a-surprising-effect-on-alcohol-cravings
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