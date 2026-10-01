Препарат, схожий на Ozempic, несподівано змінює ставлення до алкоголю: що виявили вчені

Препарати на основі семаглутиду, відомі завдяки лікуванню діабету та ожиріння, можуть впливати не лише на апетит і вагу. Вчені виявили ознаки того, що такі ліки здатні змінювати й поведінку, пов'язану з вживанням алкоголю. Водночас отримані результати поки не дозволяють вважати цей ефект доведеним методом лікування алкогольної залежності.

Вчені вивчають вплив препаратів для схуднення на вживання алкоголю. Фото: dertrick / Pixabay

Що показали дослідження

Семаглутид належить до препаратів, які імітують дію гормону GLP-1. Він бере участь у регуляції апетиту та рівня цукру в крові. Тепер дослідники вивчають, чи може вплив цього механізму відображатися і на системі винагороди мозку, яка пов'язана, зокрема, з алкоголем.

В одному з досліджень взяли участь 48 людей із розладом, пов'язаним із вживанням алкоголю. Учасники, які отримували семаглутид, випивали менше під час лабораторного тесту, а також повідомляли про меншу кількість алкоголю в ті дні, коли вживали спиртне. Крім того, у них зменшився щотижневий потяг до алкоголю. Водночас кількість днів, коли вони вживали спиртне, істотно не змінилася.

Алкоголю стало менше

Більш масштабне 26-тижневе дослідження охопило 108 людей з ожирінням і помірним або тяжким розладом, пов'язаним із вживанням алкоголю. Усі учасники також проходили когнітивно-поведінкову терапію.

У тих, хто отримував семаглутид, кількість днів із надмірним вживанням алкоголю зменшилася сильніше, ніж у групі плацебо. Однак вчені наголошують на важливій різниці: менше пити та менше хотіти пити — не одне й те саме.

Нові дані свідчать про можливе зменшення кількості епізодів надмірного вживання алкоголю, але результати щодо самого потягу до спиртного залишаються неоднозначними. Тому препарати GLP-1 поки розглядають як перспективний напрям досліджень, а не як доведений спосіб лікування алкогольної залежності.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що вчені випробували нову таблетку проти діабету та отримали несподіваний результат