Западный опыт уже в Украине: какое разрешение получили украинские аптеки

Кампанию по вакцинации масштабируют — украинцы могут привиться в аптеке. Первому заведения предоставили разрешение на проведение вакцинации от гриппа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.



Фото Минздрава

Одними из первых желающих воспользоваться удобной услугой стали министр здравоохранения Виктор Ляшко и глава Бюро ВОЗ в Украине Jarno Habicht.

"В настоящее время приняты все необходимые регуляции, которые обеспечивают возможность вакцинации в аптечных заведениях, подобно тому как это работает в странах ЕС и США", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что Минздрав ожидает активное добавление самих аптек, ведь от этого направления зависит масштабирование инициативы. Сегодня обсудили это с аптечными сетями на совещании. Запуск вакцинации в аптеках — именно тот случай, когда эффективное партнерство государства и бизнеса является залогом прогресса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто должен отвечать за вакцину. похолоданием в Украине начнется сезон простуды и гриппа. И если от простуды можно уберечься, соблюдая простые рекомендации, то от гриппа надежной защитой, по мнению врачей, будет вакцинация. Однако необходимую вакцину должен подобрать врач.

Вакцину от гриппа советует врач исходя из своей практики и на основе результатов наблюдения пациента. "Если какая-то вакцина появилась на нашем рынке официально, отвечают за это государственные органы и качество вакцины будет одинаковым", — отметил врач. По его словам, вакцины против гриппа, ввезенные в Украину, прошли контроль качества.

Кто должен обязательно вакцинироваться, читайте по ссылке.