Топ неэффективных лекарств, которые продолжают назначать врачи

В современной медицине важно, чтобы лекарство было не только безопасным, но и эффективным. Однако некоторые препараты, которые продолжают назначать врачи, не всегда отвечают этим критериям. Вот несколько примеров неэффективных лекарств, которые все еще широко используются, сообщает портал "Комментарии".

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Фенилефрин является популярным ингредиентом многих безрецептурных средств от простуды и аллергии, таких как Sudafed и Dayquil. Тем не менее, исследования показали, что этот препарат не эффективнее плацебо в уменьшении симптомов заложенности носа. Несмотря на это, фенилэфрин продолжает широко использоваться из-за его доступности и популярности среди потребителей.

Габапентиноиды, такие как габапентин и прегабалин, часто предназначены для лечения боли и эпилепсии. Однако исследования показывают, что их эффективность в лечении хронической боли сомнительна. Более того, эти препараты могут иметь серьезные побочные эффекты, такие как головокружение и сонливость, что делает их использование еще более проблематичным.

Ингибиторы протонной помпы, такие как омепразол и эзомепразол, широко используются для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и язв желудка. Однако длительное использование этих препаратов может привести к серьезным побочным эффектам, таким как дефицит витамина B12, остеопороз и инфекции. Тем не менее, ИПП продолжают назначать в больших количествах.

Антипсихотики, такие как рисперидон и оланзапин, часто используются для лечения психических расстройств, таких как шизофрения и биполярное расстройство. Однако их эффективность в лечении поведенческих симптомов деменции сомнительна. Более того, эти препараты могут иметь серьезные побочные эффекты, такие как увеличение веса, диабет и сердечно-сосудистые проблемы.

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