Коллаген не поможет сохранить молодость: почему диетическая добавка неэффективна

Одним из способов сохранения молодости считалось употребление коллагена. Однако врачи отрицают его эффективность.

Иллюстративное фото

Семейный врач Вита Олещенко в эфире "Киев24" рассказала, что сама молекула коллагена слишком комплексная и большая, ее невозможно ввести в организм через желудок или кожу. По ее словам, добавки с коллагеном не восстанавливают его количество в организме и не омолаживают тело.

"В нашем организме коллаген строится из аминокислот, который мы получаем из пищи. Существует 9 незаменимых аминокислот. То есть, а сама молекула коллагена не столько гигантская, мы не можем ее втирать в кожу, например, засунуть себе желудок, чтобы она проникла в наш кровоток, и потом пришла к больным коленям, которые у нас болят, к сухой коже, которую мы имеем. Там, в желудке, когда коллаген попадает, он расщепляется на эти аминокислоты, и потом уже организм, подумает строить ли из этого что-то, или не строить”, — объяснила она действие добавки.

Врач заметила, что после 20 лет уровень коллагена снижается в организме человека, он производится в том количестве, которое нужно, потому что организм начинает уже думать не о внешней красоте, а о здоровье органов.

"Если человек очень плохо питается, не занимается спортом, стряхивает, плохо спит, тогда коллаген идет весь на построение внутренних органов, сосуда, всего прочего, а о коже, волосах, ногтях организм думает в последнюю минуту", — отметила она.

Напомним, учёные определяют четыре типа старения организма. Именно от типа старения, как писал портал "Комментарии", и зависит, как быстро человек будет стареть.



