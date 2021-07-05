В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от covid-19 - для иммунизации достаточно одной прививки

В минувшую пятницу, 2 июля, в Украине была зарегистрирована новая вакцина против COVID-19 "Janssen", производства компании "Johnson & Johnson". По сообщению пресс-центра Министерства здравоохранения, эта вакцина зарегистрирована для экстренного медицинского применения и является векторной. Принцип действия вакцины следующий: она содержит обезврежен аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего шипоподный белок вируса SARS-CoV-2. Планируется, что организм человека будет вырабатывать антитела именно к белкам коронавируса, а не к самому аденовирусу. Условия хранения — при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Как уверяет производитель "Janssen", для полной иммунизации человека, ему будет достаточной всего одной дозы / прививки.

В Украине зарегестрирована для экстренной вакцинации от коронавируса вакцина "Janssen", фото из открытых источников

Для экстренного применения эта вакцина была разрешена ВОЗ, а также США, Канадой, Швейцарией, Великобританией, странами Европейского Союза и другими. Интересно, что вакцина производства "Johnson & Johnson" уже официально применялась в Украине еще до ее госрегистрации. Как рассказали в Минздраве Украины, 500 доз этой вакцины еще раньше были завезены "с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств". Это произошло по просьбе частной компании для вакцинации ее сотрудников, работающих в США на Аляске. Там они заняты в сфере рыболовства и должны быть вакцинированы, зарегистрированной в США вакциной для получения разрешения для работы в этой стране. Компания сама оплатила стоимость "Janssen", наладила ее поставку в Украину и соблюдения правил температурного режима.

Сейчас в Украине действует закон, значительно упрощающий регистрацию вакцин от коронавируса. Сама сертификация длится не дольше 5 дней.

В Минздраве Украины сообщают, что узнать боль еще о прививке от COVID-19 можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua, или позвонив по телефону контакт-центра 0-800-60-20-19.

Напомним, что в прошлую пятницу, в Виннице через 4 часа после вакцинации "Пфайзер" умер мужчина. Как это произошло, писали "Комментарии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!