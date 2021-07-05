logo
Русский Українська

BTC/USD

34466.98

ETH/USD

2301.86

LTC/USD

141.05

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Фармацевтика 2021 В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от covid-19 - для иммунизации достаточно одной прививки
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от covid-19 - для иммунизации достаточно одной прививки

Интересно, что на территории Украины она была использована еще до ее регистрации

сегодня, 13:58
Автор:

Андрей Ройко

В минувшую пятницу, 2 июля, в Украине была зарегистрирована новая вакцина против COVID-19 "Janssen", производства компании "Johnson & Johnson". По сообщению пресс-центра Министерства здравоохранения, эта вакцина зарегистрирована для экстренного медицинского применения и является векторной. Принцип действия вакцины следующий: она содержит обезврежен аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующего шипоподный белок вируса SARS-CoV-2. Планируется, что организм человека будет вырабатывать антитела именно к белкам коронавируса, а не к самому аденовирусу. Условия хранения — при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Как уверяет производитель "Janssen", для полной иммунизации человека, ему будет достаточной всего одной дозы / прививки.

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от covid-19 - для иммунизации достаточно одной прививки

В Украине зарегестрирована для экстренной вакцинации от коронавируса вакцина "Janssen", фото из открытых источников

Для экстренного применения эта вакцина была разрешена ВОЗ, а также США, Канадой, Швейцарией, Великобританией, странами Европейского Союза и другими. Интересно, что вакцина производства "Johnson & Johnson" уже официально применялась в Украине еще до ее госрегистрации. Как рассказали в Минздраве Украины, 500 доз этой вакцины еще раньше были завезены "с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств". Это произошло по просьбе частной компании для вакцинации ее сотрудников, работающих в США на Аляске. Там они заняты в сфере рыболовства и должны быть вакцинированы, зарегистрированной в США вакциной для получения разрешения для работы в этой стране. Компания сама оплатила стоимость "Janssen", наладила ее поставку в Украину и соблюдения правил температурного режима.

Сейчас в Украине действует закон, значительно упрощающий регистрацию вакцин от коронавируса. Сама сертификация длится не дольше 5 дней.

В Минздраве Украины сообщают, что узнать боль еще о прививке от COVID-19 можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua, или позвонив по телефону контакт-центра 0-800-60-20-19.

Напомним, что в прошлую пятницу, в Виннице через 4 часа после вакцинации "Пфайзер" умер мужчина. Как это произошло, писали "Комментарии".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zareestruvali-vakcinu-janssen-proti-covid-19
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ