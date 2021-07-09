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Главная Новости Фармацевтика 2021 В какую стоимость в среднем обойдется Украине приобретение 1 вакцины от ковид-19 в 2021 году
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В какую стоимость в среднем обойдется Украине приобретение 1 вакцины от ковид-19 в 2021 году

До конца года в страну планируется завезти более 37 млн доз вакцин от пяти производителей

сегодня, 16:51
Автор:

Андрей Ройко

По информации, опубликованной на официальном сайте Министерства финансов Украины, в 2021 году на закупку вакцин от ковид-19 запланировано потратить средств из государственного бюджета на общую сумму в 10,5 млрд гривен. Из них уже 9,3 млрд гривен были потрачены в первом полугодии текущего года. За эту сумму (10,5 млрд) запланировано закупить до 38 миллионов  вакцин. В то же время, на сайте Минфина приведена информация, что на конец июня уже заключены договоры на поставку  доз вакцин за счет средств государственного бюджета.

В какую стоимость в среднем обойдется Украине приобретение 1 вакцины от ковид-19 в 2021 году

Закупка 1 вакцины от ковида обойдется Украине в 10 долларов, фото из открытых источников

"Комментарии" в свою очередь, подсчитали во сколько гривен обойдется закупка и доставка в Украину 1 вакцины от ковид-19. Сразу отметим, что это средняя цифра на 1 рандомную вакцину, потому что определенные производители продают свою продукцию дороже, другие — дешевле. В среднем приобретение одной вакцины для прививок от коронавируса обойдется национальному бюджету в 281 гривну, или чуть больше 10 долларов (если мы отталкиваемся от цифры в 37,3 млн доз вакцин). Подсчет стоимости 1 дозы на 38 млн прививок эту цифру несущественно снижает.

За эти средства в Украине в этом году планируют приобрести:

  • 20 млн доз вакцин производства Pfizer;
  • 10 млн доз вакцин производства Novavax;
  • 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech;
  • 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

1,9 млн доз вакцин производства компании Sinovac Biotech (Китай) уже было закуплено на средства бюджета 2020 года. С начала этого года по конец июня, в Украину уже было завезено 5,1 млн доз вакцин от ковид-19. 1,9 млн доз вакцин пришлись на Sinovac Biotech, 1,6 млн доз — AstraZeneca, 1,6 млн доз — Pfizer-BioNTech.

"Комментарии" вчера писали о том, сколько средств из госбюджета Украина планирует направить на борьбу с пандемией коронавируса в 2021 году. 


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Источник: comments.ua; https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_6_misiatsiv_2021_na_borotbu_z_covid-19_vitracheno_ponad_26_mlrd_griven-2977
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