В какую стоимость в среднем обойдется Украине приобретение 1 вакцины от ковид-19 в 2021 году

По информации, опубликованной на официальном сайте Министерства финансов Украины, в 2021 году на закупку вакцин от ковид-19 запланировано потратить средств из государственного бюджета на общую сумму в 10,5 млрд гривен. Из них уже 9,3 млрд гривен были потрачены в первом полугодии текущего года. За эту сумму (10,5 млрд) запланировано закупить до 38 миллионов вакцин. В то же время, на сайте Минфина приведена информация, что на конец июня уже заключены договоры на поставку доз вакцин за счет средств государственного бюджета.

Закупка 1 вакцины от ковида обойдется Украине в 10 долларов, фото из открытых источников

"Комментарии" в свою очередь, подсчитали во сколько гривен обойдется закупка и доставка в Украину 1 вакцины от ковид-19. Сразу отметим, что это средняя цифра на 1 рандомную вакцину, потому что определенные производители продают свою продукцию дороже, другие — дешевле. В среднем приобретение одной вакцины для прививок от коронавируса обойдется национальному бюджету в 281 гривну, или чуть больше 10 долларов (если мы отталкиваемся от цифры в 37,3 млн доз вакцин). Подсчет стоимости 1 дозы на 38 млн прививок эту цифру несущественно снижает.

За эти средства в Украине в этом году планируют приобрести:

20 млн доз вакцин производства Pfizer;

10 млн доз вакцин производства Novavax;

5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech;

2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

1,9 млн доз вакцин производства компании Sinovac Biotech (Китай) уже было закуплено на средства бюджета 2020 года. С начала этого года по конец июня, в Украину уже было завезено 5,1 млн доз вакцин от ковид-19. 1,9 млн доз вакцин пришлись на Sinovac Biotech, 1,6 млн доз — AstraZeneca, 1,6 млн доз — Pfizer-BioNTech.

"Комментарии" вчера писали о том, сколько средств из госбюджета Украина планирует направить на борьбу с пандемией коронавируса в 2021 году.

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