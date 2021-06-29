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Главная Новости Фармацевтика 2021 Проанализировав смертность от вакцин, ученые призвали правительства пересмотреть политику вакцинации
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Актуально Проанализировав смертность от вакцин, ученые призвали правительства пересмотреть политику вакцинации

Для трех смертей, предотвращенных вакцинацией, приходится два случая смерти, вызванных вакцинацией, - сообщается в исследовании

сегодня, 11:25
Автор:

Андрей Ройко

Группа ученых из Германии, Польши и Нидерландов под общим руководством Ральфа Дж. Диклименте  провела исследование пользы и вреда современных вакцин от коронавируса. Опубликованные результаты могут серьезно пошатнуть позиции сторонников всеобщей вакцинации от Covid-19 и дать дополнительные аргументы их противникам.

Проанализировав смертность от вакцин, ученые призвали правительства пересмотреть политику вакцинации

Побочные эффекты вакцинации от Ковид-19

"Вакцины против COVID-19 прошли ускоренные проверки без достаточных данных о безопасности. Мы хотели сравнить риски и преимущества", — пояснили свои намерения ученые. 
Как значится в аннотации исследования:
"Результат NNTV составляет от 200 до 700 для предотвращения одного случая COVID-19 для мРНК-вакцины, продаваемой Pfizer, в то время как NNTV для предотвращения одной смерти составляет от 9000 до 50 000 (доверительный интервал 95%), с 16 000 в качестве точечной оценки. Сообщается, что количество случаев возникновения побочных реакций составляет 700 на 100 000 вакцинаций. В настоящее время мы наблюдаем 16 серьезных побочных эффектов на 100 000 прививок, а количество смертельных побочных эффектов составляет 4,11 на 100 000 прививок. Для трех смертей, предотвращенных вакцинацией, мы должны принять два случая смерти, вызванных вакцинацией!"

Исследователи использовали следующий метод: подсчитали "необходимое количество вакцинации" (NNTV), чтобы предотвратить одну смерть, используя результаты крупного израильского полевого исследования. Затем они получили доступ к базе данных о нежелательных реакциях на лекарства (ADR) Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Национального реестра Нидерландов (lareb.nl), дабы "извлечь количество случаев, сообщающих о серьезных побочных эффектах, и количество случаев со смертельными побочными эффектами"

Отсутствие очевидных преимуществ должно заставить правительства пересмотреть свою политику вакцинации, высказали свои пожелания ученые. 

"Настоящая оценка поднимает вопрос, нужно ли переосмыслить политику и использовать вакцины COVID-19 более аккуратно и с некоторой осмотрительностью, причем только для тех, кто готов принять риск, потому что они чувствуют себя более подверженными риску истинной инфекции, чем фиктивной инфекции, — значится в выводах научного исследования. - Может быть, стоит ослабить энтузиазм трезвыми фактами? На наш взгляд, EMA и национальные власти должны инициировать обзор безопасности в базе данных по безопасности вакцин против COVID-19, а правительства должны тщательно рассмотреть свою политику в свете этих данных. В идеале независимые ученые должны провести тщательный анализ очень тяжелых случаев, чтобы можно было составить основанные на фактах рекомендации о том, кому может быть полезна вакцинация против SARS-CoV2, а кому грозит опасность возникновения побочных эффектов в настоящее время."

Авторы объявили, что у них нет конфликта интересов, а исследование не получало никакого финансирования.

Ранее издание "Комментарии" уже приводило слова врача, при каких условиях вакцинация от коронавируса может быть опасна.




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Источник: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm?fbclid=IwAR0WTa7nqe7JAlZV13SFFCWLSEUsdkuSdAsJ83NX_sySt1LpE_qazbHdXAg
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