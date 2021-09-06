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Главная Новости Фармацевтика 2021 Индийские фармацевты получили "добро" на производство нового препарата от мутировавшего коронавируса
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Индийские фармацевты получили "добро" на производство нового препарата от мутировавшего коронавируса

Новый препарат от коронавируса индийские фармацевты планируют распространять уже в конце текущего месяца

сегодня, 14:43
Автор:

Лилия Боровая

Индийские фармацевты получили "добро" на производство нового препарата от мутировавшего коронавируса

Hetero Biopharma, фото: официальный сайт Hetero Biopharma

Индийская фармацевтическая компания Hetero получила разрешение Министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии на изготовление и экстренное использование препарата Roche Holding AG (ROG.S) для лечения коронавируса. Об этом сообщает британское агентство новостей "Reuters".

Данный препарат разработан для лечения коронавируса, с учетом характерных особенностей вируса штамма Дельта, который все больше распространяется по миру.

"Препарат на основе действующего вещества тоцилизумаб снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, одновременно сокращая время выздоровления и уменьшая потребность в искусственной вентиляции легких", — отмечают разработчики Roche Holding AG.

Планируется, что индийский препарат будет производиться на заводе компании Hetero в Хайдарабаде и распространяться под названием Tocira к концу сентября.

Отметим, что компания Hetero сейчас уже является производителем двух антиковидних препаратов.

 Насчет защиты от заражения коронавирусом штамма Дельта высказался израильский врач Борис Брыль. По словам медика, лучшей среди ныне зарегистрированных вакцин от COVID, с точки зрения профилактики мутировавшего штамма коронавирусной болезни, является американский препарат Moderna.

Напомним, что украинский педиатр Евгений Комаровский в процентном отношении оценил вероятность заражения коронавирусами штаммов Альфа и Дельта аэрозольным и контактным путями.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по результатам исследования британскими учеными коронавируса штамма Дельта было установлено, что пациенты, инфицированные этим вариантом болезни вдвое чаще нуждаются в госпитализации и подключении к аппаратам ИВЛ.


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Источник: https://www.reuters.com/world/india/indias-hetero-wins-emergency-use-nod-make-roches-covid-19-drug-2021-09-06/
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