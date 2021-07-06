logo
Русский Українська

BTC/USD

33828.59

ETH/USD

2305.77

LTC/USD

137.21

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Фармацевтика 2021 Еврокомиссия разрешила "АстраЗенека" поглотить еще одного фармацевтического гиганта
commentss НОВОСТИ Все новости

Еврокомиссия разрешила "АстраЗенека" поглотить еще одного фармацевтического гиганта

Помимо лечения распространенных заболеваний, "АстраЗенека" теперь будет выпускать препараты и для лечению редких болезней

сегодня, 19:30
Автор:

Андрей Ройко

Еврокомиссия разрешила компании AstraZeneca PLC ("АстраЗенека") из Великобритании приобрести Alexion Pharmaceuticals Inc.("Алексион) из Соединенных Штатов Америки и фактически поглотить последнюю. Оба производителя являются глобальными фармацевтическими компаниями. При этом "Алексион" специализируется на лечении редких заболеваний, а "АстраЗенека" — на распространенных заболеваниях. В Украине "АстраЗенека" известна в первую очередь как один из производителей вакцин от коронавируса. Эта сделка приводит к горизонтальному перекрытию между производителями препаратов AstraZeneca и Alexion для лечения волчаночного нефрита, фолликулярной лимфомы и периферической Т-клеточной лимфомы и вертикальной связи, связанной с производством "Уплизны", лекарственного средства для лечения различных редких заболеваний. 

Еврокомиссия разрешила "АстраЗенека" поглотить еще одного фармацевтического гиганта

"АстраЗенека" поглотит американскую фармкопанию, фото из открытых источников

Как сообщили на официальном веб-сайте Европейского Союза, Еврокомиссия одобрила данную покупку в соответствии с Регламентом Евросоюза, регулирующего подобные слияния. Комиссия подытожила, что ожидаемо приобретение американской фармкомпании "АстраЗенекой" не должна вызвать проблем с конкуренцией по причине ограниченного воздействия на соответствующие рынки лекарственных средствСделка была проверена в соответствии с обычной процедурой проверки слияния. Также на сайте Еврокомиссии доступна более подробная информация о поглощении.

Ранее одна из известных украинский фармацевтических компаний "Фармак" попала в скандал из-за подкупа врачей. Медиков якобы премировали как деньгами, так и путешествиями, путевками на "семинары", прочее, чтобы они назначали препараты именно этого производителя. Хотя во врачебной среде, стимуляция медиков со стороны фармкомпаний — "секрет Полишинеля".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_3521
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ