Еврокомиссия разрешила "АстраЗенека" поглотить еще одного фармацевтического гиганта

Еврокомиссия разрешила компании AstraZeneca PLC ("АстраЗенека") из Великобритании приобрести Alexion Pharmaceuticals Inc.("Алексион) из Соединенных Штатов Америки и фактически поглотить последнюю. Оба производителя являются глобальными фармацевтическими компаниями. При этом "Алексион" специализируется на лечении редких заболеваний, а "АстраЗенека" — на распространенных заболеваниях. В Украине "АстраЗенека" известна в первую очередь как один из производителей вакцин от коронавируса. Эта сделка приводит к горизонтальному перекрытию между производителями препаратов AstraZeneca и Alexion для лечения волчаночного нефрита, фолликулярной лимфомы и периферической Т-клеточной лимфомы и вертикальной связи, связанной с производством "Уплизны", лекарственного средства для лечения различных редких заболеваний.

"АстраЗенека" поглотит американскую фармкопанию, фото из открытых источников

Как сообщили на официальном веб-сайте Европейского Союза, Еврокомиссия одобрила данную покупку в соответствии с Регламентом Евросоюза, регулирующего подобные слияния. Комиссия подытожила, что ожидаемо приобретение американской фармкомпании "АстраЗенекой" не должна вызвать проблем с конкуренцией по причине ограниченного воздействия на соответствующие рынки лекарственных средств. Сделка была проверена в соответствии с обычной процедурой проверки слияния. Также на сайте Еврокомиссии доступна более подробная информация о поглощении.

Ранее одна из известных украинский фармацевтических компаний "Фармак" попала в скандал из-за подкупа врачей. Медиков якобы премировали как деньгами, так и путешествиями, путевками на "семинары", прочее, чтобы они назначали препараты именно этого производителя. Хотя во врачебной среде, стимуляция медиков со стороны фармкомпаний — "секрет Полишинеля".

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