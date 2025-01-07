Юлия Тимошенко и интересы фармацевтических компаний

Три месяца Юлия Тимошенко "атакует" фармацевтический рынок, обещая снижение рыночных цен. Что стоит за этими действиями: политический пиар, забота о потребителях или политические механизмы осуществления перераспределения рынка лекарства в интересах нескольких фармацевтических дистрибьюторов, разбирались Комментарии.

Юлия Тимошенко

Цены на лекарства – очень важная тема, непосредственно затрагивающая интересы почти всех украинцев. Поэтому неудивительно, что Юлия Тимошенко, стремящаяся преодолеть свой рекордный антирейтинг (79,5% недоверия), избрала именно ее.

4 октября 2024 г. в интернет-пространстве появился видеоролик, в котором Ю. Тимошенко заявила, что благодаря своим друзьям, которые некоторое время жили в Польше, она выяснила, что в Украине цены на лекарства в несколько раз выше, чем в Европе. И, в частности, сослалась на популярный обезболивающий Нимесил.

Юлия Владимировна заявила, что две компании – лидеры дистрибьюторского сегмента, якобы захватили рынок и навязали заоблачные цены на лекарства.

Отметим, что за две недели до этого, а именно 19 сентября, Юлию Тимошенко избрали главой парламентской Временной следственной комиссии: "По вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины о финансировании лечения и реабилитации военнослужащих в медицинских учреждениях, завышении стоимости лекарственных средств для военнослужащих и их неудовлетворительного качества".

Такое длинное название способствует определенной свободе действий членов ВСК, ведь с одной стороны, в названии есть словосочетание "завышение стоимости лекарственных средств", а с другой – упоминаются военнослужащие. Именно это обстоятельство позволяет ввести закрытый режим заседаний Комиссии, на которых и определяются приоритетные направления деятельности, как, например, смещение фокуса по реабилитации военных на цены на лекарственные препараты.

И уже в начале октября Юлия Тимошенко "объявила войну" фармацевтическому рынку, заявив, что компании БАДМ и Оптима-Фарм отпускают лекарства по ценам выше европейских.

Реакция на инициативы Юлии Тимошенко по функционированию фармацевтического рынка

Следует отметить, что позицию Тимошенко относительно завышенной стоимости лекарств в Украине по сравнению с другими странами Европы не разделяют эксперты фармацевтического рынка.

К примеру, президент Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк одной из причин разницы в цене на препарат Нимесил в Украине и Польше назвал реимбурсацией, то есть компенсацию государством части стоимости лекарства с целью их удешевления для рядовых граждан.

Также исследование рынка провело профильное издание "Аптека.UA". В качестве исследуемого сегмента они приняли топ-20 брендов рецептурных (Rx) и топ-20 брендов безрецептурных (OTC) лекарственных средств иностранных производителей по объемам аптечных продаж в Украине по итогам ноября 2024 г. То есть исследовались цены на препараты, на которые украинцы тратят больше средств. В исследовании отмечается, что на 90% выбранных лекарств в странах Европы применяется инструмент реимбурсации. Следовательно, потребитель может их приобрести по льготной цене за счет государства. Поэтому для потребителя (пациента) стоимость этих лекарственных средств может показаться субъективно ниже. И даже при сравнении полной стоимости рецептурных препаратов в странах Европы и в Украине было установлено, что минимальные цены на выбранные для исследования лекарства в Украине в 78-85% случаев ниже, чем в исследуемых странах Европы.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в своем посту на Facebook выразил сомнение, что чрезмерное вмешательство государства способно обеспечить снижение цен на лекарства. Однако предупредил, что "придумывание велосипеда" вполне может спровоцировать негативные последствия. И посоветовал "вводить изменения, которые влияют на рынки только после профильных экспертиз и при наличии экономического обоснования".

В то время как политический эксперт Валентин Гладких в эфире "Единого телемарафона" 21 декабря 2024 отметил, что следствием невзвешенных шагов может стать не сокращение цен и увеличение доступности медицинских препаратов, а наоборот – ограничение доступа и рост цен. По его мнению, кавалерийский наскок Юлии Тимошенко связан с ее желанием вернуться в большую политику, спекулируя на вопросах социальной защиты.

Возможны скрытые мотивы активности Юлии Тимошенко на рынке лекарств

14 декабря прошлого года в Минздраве рассматривались поправки к законопроекту №11493 об упрощении регистрации лекарственных средств, в который пытается включить свои инициативы Юлия Тимошенко. К участию были приглашены общественные организации и эксперты. На этой встрече также были замечены представители нескольких дистрибьюторских фирм: ООО Волыньфарм (0,2% доля рынка), ЧП Конекс (0,6%) и ООО Вента (2,7%). При этом представители лидеров рынка ООО "БАДМ" и "Оптима-Фарм" отсутствовали.

Небольшие игроки фармацевтического рынка в унисон поддержали предложения Тимошенко, поскольку некоторые их бенефициары имеют общие интересы с председателем ВО "Батькивщина".

ООО "Волыньфарм". Коммерческий директор ООО Волыньфарм Валерий Бондарук является эксдепутатом Луцкого городского совета. Он был руководителем фракции ВО "Батькивщина" в Луцком горсовете VII созыва, возглавлял областную ячейку этой партии. Сегодня он 36-й номер в списке "Родины" в Верховную Раду.

Более того, в отношении представителей ООО "Волыньфарм" возбуждено уголовное производство по статье 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Вот выдержка из текста постановления: " должностные лица ООО Фирма "ВОЛЫНЬФАРМ", вступив в сговор с должностными лицами отечественных фармацевтических производителей, наладили противоправный механизм по сбыту лекарственных средств в учреждения здравоохранения по завышенным ценам с последующим завладением и растратой бюджетных средств ".

ООО "Вента". В широкомасштабное вторжение компания входила в первую тройку украинских фармдистрибьюторов, но имела значительную (до 90%) долю российского капитала (АО "Катрен"). 1 августа 2022 года корпоративная доля российского АО "Катрен" была передана в управление АРМА — Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Кстати, судя по цвету оформления помещения, свой ролик по непомерным ценам на лекарства в Украине Юлия Тимошенко записывала в аптеке, входящей в сеть "Рецептика". Основным бенефициаром этой сети выступает Александр Волошин, являющийся одним из совладельцев ООО "Вента".

ЧП "Конекс". Компания основана в 1995 году; основная часть сети из более 200 аптек приходится на Винницкую область. В последнее время компания пытается расширить сеть, совершив экспансию по меньшей мере в 11 областей Украины.

Кроме этих трех компаний, которые могут стоять за медийным наступлением Юлии Тимошенко, есть еще один участник теневого союза. Так, летом 2023 Черниговскую областную организацию "Батькивщины" возглавил Дмитрий Никитин. Его жена, судя по декларации господина Никитина, является владельцем компании "Дойч-фарм". А у этой компании есть непосредственные и вполне конкретные интересы на украинском фармацевтическом рынке.

Итак, мы, вероятно, наблюдаем попытку перераспределения влияния на фармацевтический рынок, однако резкие действия могут этот рынок взорвать. Такое мнение высказала глава общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр .

Выводы об активизации Тимошенко на фармацевтическом рынке

1. Можно предположить, что между Юлией Тимошенко и отдельными участниками рынка, возможно, существуют определенные непубличные договоренности. Нардеп, возможно, выполняет так называемые функции лоббиста в обмен на финансирование ее активности.

2. Сама тема "чрезмерных цен" на лекарства может быть только поводом к решению других задач. Не исключено, что Юлия Тимошенко будет играть на ней во время подготовки к выборам. В то время как заказчики, вероятно, будут стремиться получить большую долю на рынке.

3. Есть угроза, что реализация предложений Юлии Тимошенко и ее "тайного союза" может сорвать реализацию программы Президента по снижению цен на лекарства.



