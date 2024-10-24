1,5 млрд гривен от государства на «дружбе» с чиновниками: как фармкомпании в Украине зарабатывают на тендерах

"Комментарии" не раз обращали внимание на функционирование фармацевтического рынка Украины во время войны, благо в это время расходы на здоровье резко растут, что помогает производителям зарабатывать деньги. Но иногда эти "заработки" заключаются в продаже лекарств государству на "договорных" тендерах. Во всяком случае, таково мнение правоохранителей, но никаких последствий это обычно не имеет, что позволяет зарабатывать таким компаниям миллиарды бюджетных гривен.

Госзакупки лекарств: миллиардные контракты и новые вызовы для фармрынка Украины

Полтора миллиарда за два года на гостендерах

Так, по данным аналитического сервиса YouControl, за 2 года ТОП-15 победителей гостендеров на поставку лекарств продали бюджету продукции на 16,5 млрд грн., и "бронза" тут принадлежит ООО "Диатом" с показателем в 1,6 миллиарда гривен. При этом заметим, что всего за время своей работы на гостендерах "Диатом" заработал 5,6 млрд грн., выиграв 45% аукционов в которых принял участие.

Весьма неплохой результат, которым, возможно, стоило бы даже гордиться ее владельцу, некоему Сергею Солоджуку, если бы не две странности:

- высокий удельный вес доходов от гостендеров;

- малая рентабельность бизнеса.

Так, согласно данным все того же YouControl, доходы от государственных закупок стабильно составляют от 80% до более чем 90% в структуре доходов ООО "Диатом", то есть, почти все доходы компании приходятся на бюджетные средства. Это может говорить, с одной стороны, о высоком уровне способности "договориться" с властями на тендерах, с другой – о высокой уязвимости "Диатома", ведь проигрыши на тендерах сразу снизят ее доходность.

Также интересно отметить, что согласно финансовой отчетности компании, в 2023-м году у нее резко снизилась рентабельность, то есть соотношение чистой прибыли к общему доходу. Так, по данным портала Clarity-project, в 2022-м году из 560 млн грн общего дохода на чистую прибыль пришлись 20,5 млн грн. или около 4%. В 2023-м году при росте общего дохода до почти 970 млн грн. чистая прибыль составила лишь 17,8 млн грн. или менее 2%.

Подобное соотношение может свидетельствовать либо о том, что цена победы в тендерах возросла, либо о возможном уклонении от уплаты налогов через завышение расходов. К примеру, налога на прибыль. В 2023-м году "Диатом" заплатил 3 млн 963 тыс. грн. налога, что на 708 тысяч гривен меньше, чем в 2022-м и это при росте дохода в прошлом году на 410 миллионов или почти на 80%.

Служебная халатность замглавы Департамента здравоохранения Киева – 7 лишних миллионов гривен для "Диатома"

22 октября 2021 года заместителю директора Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) – начальнику управления лечебно-профилактической работы Галине Зборомирской сообщили о подозрении в служебной халатности. По версии Киевской городской прокуратуры, своей халатностью она нанесла ущерб столичному бюджету на 7,5 млн грн. за счет покупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам. Впоследствии чиновнице была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Согласно данным судебного реестра, Галине Зборомирской инкриминировали заключение двух договоров с ООО "Диатом" по итогам тендера от 18 августа 2020 года и 5 ноября того же года. Тогда разыгрывали всего 21 лот на поставки дорогих препаратов для онкобольных столичных больниц на общую сумму в 268 млн грн.

Так, по итогам августовского тендера ООО "Диатом" должен был поставить 304 флакона препарата "Газива" по цене 95 512 гривен за единицу. 05 ноября же фирма выиграла право продать КГГА 1088 флаконов препарата "Китруда" по 77 686 гривен за флакон на общую сумму в 93,1 млн грн.

По версии правоохранителей, "Диатом" купил препарат "Газива" на территории Украины у другой компании по цене 79 150 гривен, а потом перепродал ее с наценкой Департаменту здравоохранения Украины.

Аналогичная сиутация случилась и с "Китрудой", только в этот раз "Диатом" честно импортировал препарат в Украину сам, но по цене в 68 239 гривен за флакон.

Впрочем, что случилось с этим делом в суде, загадка, так как "Комментарии" не удалось найти судебных документов после ноября 2021 года.

Вместе с тем, на сайте Национального агентства противодействия коррупции можно найти электронную декларацию Галины Зборомирской за январь-май 2022 года. Таким образом два года назад чиновница еще работала в Департаменте здравоохранения КГГА как минимум 5 месяцев. В настоящий момент на сайте КГГА в руководстве Департамента фамилия Зборомирской отсутствует.

Не столицей единой – как работники Минздрава "помогают" "Диатому" побеждать на тендерах

В этот раз речь идет не о сотрудниках столичной власти, а о чиновниках Министерства здравоохранения.

Так по версии Печерской окружной прокуратуры Киева в рамках расследования уголовного производства №42023102060000190, работники Минздрава, якобы, прямо указывали руководству медучреждений какие коммерческие структуры должны победить. Это обеспечивалось путем передачи будущим победителям всех данных об условиях тендеров, а то и просто проведением тендера с одним участником.

Так, по версии правоохранителей, накануне тендера на оборудование для хирургических комплексов, должностные лица "Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени академии Лукьяновой" Национальной академии медицинских наук Украины за 3 часа до объявления тендера передали все его условия сотруднику ООО "Диатом". Неудивительно, что компания подготовилась к тендеру, правда, это было излишне, так как на тендере 12 июля 2023 года "Диатом" был единственным участником, то есть побеждал и так.

Со своей стороны, компания даже "подыграла" государству, запросив за свой товар на 623 гривны 31 копейку меньше, чем предлагали условия конкурса – 9 млн 107 тысяч 376 гривен 69 копеек. При этом в этой сделке также не обошлось без завышения цены со стороны "Диатома". По версии следствия, оборудование было куплено ООО у другой компании за 8,2 млн грн, а та в свою очередь ранее купила его за 4,6 млн грн.

Однако, как и в случае с делом Галины Зборомирской, рассмотрение дела в судах застряло, и с февраля 2024 года судебных рассмотрений по данному уголовному производству нет.

При этом летом адвокат Олег Перегуда призвал НАБУ и САП заняться ООО "Диатом", которое, по его словам, с другими участниками тендеров разработало схему победы. Суть схемы, якобы, заключалась в участии в тендере связанных компаний, из которых одна имеет малую цену, а остальные завышенные. Затем через суд победу компании с заниженными ценами признают незаконной и победителем становится фирма с завышенными ценами.

1,5 миллиарда для Петра Багрия

Официально ООО "Диатом" принадлежит жителю села Софийская Борщаговка Сергею Солоджуку. О нем фактически ничего неизвестно, что и неудивительно, ведь как утверждает YouControl мужчина может быть всего лишь подставным лицом, а следы ведут к настоящему владельцу в лице фармбизнесмена Петра Багрия

Дело в том, что контактный телефон компании совпадает с номерами фирм "БМВП "Современник" и "Портал трейд", входящими в состав финансово-промышленной группы "Клиар энерджи", занимающейся производством энергии из альтернативных источников. Также в ее состав входит ООО "Люмьер Фарма" бизнесмена Михаила Кучирки. Партнерами последнего в группе и являются Петр Багрий и Андрей Гриненко.

В свое время "Комментарии" писали о потрясающем умении Петра Багрия находить общий язык с любой властью, что помогало ему побеждать на гостендерах, зарабатывая миллиарды гривен. Очевидно, что эти способности у бизнесмена никуда не пропали, разве что теперь он старается скрывать свое участие в деятельности связанных компаний.

Кстати, на фармацевтическом рынке продолжают действовать и зарабатывать сотни миллионов и представители "донецких", имеющих прямые связи с ДНР и РФ, как это делают братья Фистали, чей отец Эмиль с 2014 года занял пророссийскую позицию.

И цена этим сомнительным сделкам – миллиарды гривен из государственного бюджета.