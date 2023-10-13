Фармрынок военных лет – что происходит на рынке лекарств Украины

По данным сетевого профильного сайта Апетка, в 2021-м году объем продажи товаров аптечной корзины составлял 136,8 млрд грн, из которых на розничную торговлю собственно лекарствами приходилось 110,7 млрд грн. То есть объем розничного рынка лекарств до войны составлял примерно 4 млрд дол., а доходы производителей за счет его экспорта были еще выше.



Рынок лекарств: производители, продавцы и сети аптек

За 2022-й год украинский рынок лекарственных препаратов потерял примерно 6,1% объемов в денежном выражении – аптеки продали лекарств на 103,9 млрд грн, или на 6,8 млрд грн меньше, чем годом ранее. Но даже с учетом падения рынка и роста курса доллара это чуть менее 3 млрд дол.

Если учесть, что по данным ООН Украину с 24 февраля покинули 6 млн человек или примерно 15% населения страны, падение доходов фармацевтов на 6% — немного. Объясняется все ростом цен на лекарства – если в 2021-м году средняя цена 1 упаковки лекарств составляла 103,8 грн, то в 2022-м это были уже 122,9 грн. Проще говоря, доходы лидеров фармацевтического рынка даже выросли.

Более того, из-за войны почти на 40%, с 3,1 млрд до 1,9 млрд дол., сократился импорт лекарств в Украину, то есть украинцы стали брать отечественные аналоги тех препаратов, которые просто перестали попадать в страну. На этом фоне падение с 315 млн дол до 238 млн дол экспорта лекарств из Украины особого значения не имеют.

При этом 63% продаваемых в Украине лекарств – украиснкого производства, правда в денежном выражении это всего 37% от объема рынка.

Надо сказать, что, хотя количество фармацевтических предприятий-производителей лекарств в Украине и невелико, особой монополии на рынке нет, что ранее достигалось главным образом за счет импорта.

Как удалось выяснить "Комментариям", ТОП-3 украинских производителя лекарств в условиях войны выглядят так:

1) АО Фармак;

2) Фармацевтическая компания "Дарница";

3) Группа компаний Артериум

Несомненным лидером сектора производства лекарств на фармацевтическом рынке Украины уже много лет является компания "Фармак", созданная на базе Киевского химико-фармацевтического завода. В 1990-х годах завод был сперва реорганизован, а потом и приватизирован, в результате чего в 1994-м году и появилось АО "Фармак".

По итогам 2022 года, как гласят данные аналитического сервиса YouControl, "Фармак" заработал 7,774 млрд грн, что на 1,5 млрд грн. Меньше, чем по итогам 2021-го, но при этом больше, чем в 2020-м году. По другим данным из 7,7 млрд грн дохода, чистая прибыль "Фармака" составила 1,3 млрд грн.

При этом сайт самой компании утверждает, что в бюджет были уплачены 870 млн грн, 725 млн грн инвестированы в собственное производство, а продукция на 1,5 млрд грн была уничтожена в ходе войны.

"Фармак": собственники и связи

Еще в 1995-м году гендиректором компании через FARMAK GROUP LIMITED, зарегистрированную на Кипре, стала бывший главбух и заместитель по экономике Филя Жебровская.

Ее жизнь не была простой – в свое время она пережила попытку рейдерства, и даже покушения на жизнь, в котором организатором, якобы, выступил основатель "Телеканала 112" Виктор Зубрицкий, ныне находящийся в бегах.

Но не потерять бизнес и приумножать его, Филе Жебровской помогали политические связи, которыми она обзавелась еще в середине 2000-х, баллотируясь в Киевгорсовет от "Нашей Украины". Хотя опыт был и неудачен, но тменно тогда Жебровская познакомилась с будущим президентом Петром Порошенко.

Об уровне тесных связей с бывшим главой государства семейства Жебровских может говорить тот факт, что родной брат Фили – Павел, возглавлял Донецкую ОГА в непростые 2015-2018 годы и слыл доверенным лицом у экс-президента.

До агрессии РФ состояние Фили Жебровской оценивали примерно в 390 миллионов долларов. Сам же "Фармак" в 2020-м году стоил 756 млн дол.

"Дарница" — основной конкурент "Фармак"

Многолетний конкурент "Фармак" — ПАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", имеет схожую историю: также созданный на базе еще советских фармацевтических мощностей, завод позднее был приватизирован и стал собственностью его бывшего сотрудника Владимира Загория.

2022-й годы был очень хорошим для "Дарница", умудрившейся увеличить свой доход с 4,396 млрд грн до 5,247 млрд грн.. Выросли и заказы от государства – с 70 до 80 млн грн, выигранных на тендерах. В результате доля компании на фармацевтическом рынке Украины составила 5,3%.

Даже структура собственности ПАО "Дарница" во многом копирует ее конкурента "Фармак" — формальным собственником компании является DARNITSA GROUP LIMITED также зарегистрированное на Кипре, которым руководит Глеб Загорий, сын Владимира Загория.

В политике Глеб Загорий преуспел – ему удалось в 2014-м году стать народным депутатом Украины по списку "Блока Петра Порошенко". Вероятнее всего помощь ему в этом оказал ближайший соратник экс-президента и будущий генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Сам Загорий называл себя другом Луценко и даже "засветился" в скандале с "квартирами Луценко". Тогда он выкупил 8 квартир, оформленных на Светлану Рыженко, ранее работавшую бухгалтером ООО "Украинские новейшие телекоммуникации", которое принадлежало семье Юрия Луценко. Тем самым нардеп, как писали СМИ, "прикрыл" прокурора, которого обвинили во владении собственностью, зарегистрированной на подставных лиц.

Такая покупка для Загория вряд ли что-то стоила, ведь его состояние оценивается в 300 млн дол., и тут он уступает Филе Жебровской.

Словом, можно сделать вывод, что и №1 и №2 производители лекарств в Украине тем или иным образом связаны с окружением Петра Порошенко Но очевидно, что и со сменой власти они своих позиций не потеряли.

Артериум – бизнес без "крыши"

На третьем месте с результатом 3,048 млрд грн дохода за 2022-й год компания "Артериум", в состав которой входят заводы "Киевмедпрепарат" и "Галичфарм". В сравнении с 2021-м годом "Артериум" потерял 800 миллионов гривен дохода, что правда может быть связано не только с войной.

В личностном плане "Артериум" — это экс-народный депутат Украины и крупный бизнесмен, владелец группы "Финансы и кредит", созданный вокруг одноименного банка, Константин Жеваго. Однако еще с 2019 года следствие пытается доказать и арестовать Жеваго по ряду уголовных производств, одно из которых – растрата 113 млн дол. из банка "Финансы и кредит".

В результате бизнесмен находится за границей, курсируя между Лондоном и Дубаи, и потерял по данным Forbes-Украина порядка 1 млрд дол. из своего состояния. А оставшееся могут просто национализировать.

Главное не произвести лекарства, а продать – закон фармрынка

Впрочем, доходы производителей лекарств в Украине – ничто в сравнении с тем, сколько зарабатывают продавцы.

Так, две крупнейшие компании-лидеры в сегменте оптовых продаж фармацевтической продукции оперируют суммами в более чем 40 миллиардов гривен каждая.

Так, ООО "Оптима-фарм ЛТД" выручил в 2022-м году 44,3 млрд грн, что правда на 2,9 млрд грн меньше чем годом ранее.

Один из старейших, работает с 1994 года, дистрибьюторов лекарств в Украине, "Оптима-фарм", тем не менее, является "темной лошадкой" рынка, поскольку ее владелец Андрей Губский на редкость непубличный человек.

Вероятно, объясняется это тем фактом, что он не хочет отвечать на вполне логичный вопрос – как фирма с уставным фондом в 18 778 гривен умудряется оперировать суммами в десятки миллиардов гривен, да еще и продавать лекарства государству на 100-300 млн грн в год.

Другим неудобным вопросом может стать степень родства главы "Оптима-фарм" с Богданом Владимировичем Губским, в 1990-х годах членом так называемой "киевской семерки", участника Киевской финансово-промышленной группы. Наиболее видными ее представителями были Виктор Медведчук, и братья Суркисы, Губский же держался в тени.

Тем не менее, Богдан Губский побывал и вице-президентом ФК "Динамо", и главой совета директоров концерна "Славутич", бывшей в 1990-х ключевой структурой Киевской ФПГ. От политического проекта группы – Социально-демократической партии Украины (объединенной), стал народным депутатом в 1998-2002 и 2002-2006 годах. Правда, впоследствии, перешел в Блок Юлии Тимошенко, в составе которой закончил каденцию 2002-2006 годов, был в коротком 6-м созыве ВР, а в 2007-м году стал народным депутатом 7-го созыва парламента также от БЮТа.

Хотя после 2012 года Богдан Губский сошел с политической арены, его фигура на посту "ангела-хранителя" "Оптима-фарм", многим видится более вероятной, чем таланты владельца компании.

Как бы то ни было, дела у "Оптима-фарм" идут отлично и даже следствие по одному из контрагентов компании вряд ли скажутся на ее деятельности. Хотя, как знать, ведь по версии следствия "Оптима-фарм" покупает и реализует на территории Украины продукцию белорусских фармацевтических предприятий, которые к продаже в нашей стране запрещены.

Также свыше 44 млрд грн в 2022 году выручил другой лидер оптового рынка торговли лекарствами – ООО "БАДМ", созданное с 2001-м году и принадлежащее днепропетровским бизнесменам Александру Дитятковскому и Евгению Суходольскому, через кипрские фирмы. Компанию очень "любят" чиновники: фирма поставила бюджетникам товара на почти 3,5 млрд грн.

В отличие от "Оптима-фарм" секрет успеха "БАДМ" доподлинно неизвестен, хотя в анонимных Telegram-каналах и появляется информация о покровительстве компании со стороны мэра Днепра Бориса Филатова.

Впрочем, "БАДМ" также не брезгует покупать, продавать и зарабатывать на ввезенных в Украину запрещенных лекарствах белорусских фармацевтических предприятий. А еще в 2019-м году Государственное бюро расследований пыталось доказать, что "БАДМ" и ряд других фирм выводило деньги в офшоры, уклоняясь от уплаты налогов.

Для этого "Бадм", якобы, составляла документы на фиктивный импорт лекарств в Украину по завышенным ценам, что позволяло вывести деньги заграницу.

Аптеки – экс-губернатор Запорожья и другие

Наконец, розничный и самый низкий сегмент фармрынка, собственно аптеки. Как и в случае с производителями лекарств в Украине здесь монополией не обладает никто, да это и вряд ли возможно на рынке в 11 тысяч аптек (количество довоенное).

Крупнейшим игроком, как сообщали "Комментарии", является ООО "Аптека доброго дня". Хотя сеть и включала в себя до войны менее 300 аптек, что далеко до лидеров, ее выручка в 2022-м году составила 1 млрд 169 млн грн., что делает компанию лидером на рынке.

Записана компания на кипрский офшор "Фарминвест Холдингз Лимитед" (90%) и ООО "Фармастор" (10%), а ее владельцем числится Игорь Альфредович Червоненко, младший брат довольно яркого украиснкого политика эпохи середины 2000-х Евгения Червоненко. Последний, будучи одним из заметных сторонников экс-президента Виктора Юшенко, побывал даже губернатором Запорожской области, поработал в КГГА и МЧС, был министром транспорта и связи, а потом ушел в "тень".

Правда, вернуться в политику он пытался не один раз – и как участник конкурса на должность губернатора Одесской области, и как кандидат в народные депутаты в 2018-м году, и как претендент на пост мэра Одессы. Но всегда безуспешно. При этом Червоненко то и дело попадает в скандалы из-за своих связей с россиянами: то его зять посещает российского олигарха, то сам Червоненко выступает штурманов в команде с россиянином на автогонках.

Зато аптекарский бизнес у его семьи идет похоже очень неплохо.

Еще одним игроком на роздничном фармрынке является ООО "Аптека-магнолия", которой принадлежат ТМ "Аптека АНЦ", "Благодія", "Копейка", "Шар@", "Медпрепарати", "Фармакопейка", "Будь здоров" — а всего 900 аптек. Владеют ею запорожский бизнесмен Константин Пучин и Кадушкин Артур через ООО "Компания по управлению активами "Коинвест", а также KP MANAGEMENT CORPORATION LTD из Великобритании.

Общий доход всех аптек за 2022-й год, долю в которых имеет ООО "Аптека-магнолия", составил 516 млн грн.

Как мы видим, фармацевтический рынок Украины продолжает оставаться очень закрытым сегментом рыночной экономики, несмотря на ее стратегический характер во время войны.