Фармрынок Украины второго эшелона

Как писали "Комментарии", фармацевтический рынок Украины в настоящий момент принадлежит ряду крупнейших компаний, производящих и продающих лекарство. Но несмотря на свой "вес", их нельзя назвать монополистами, так как в этой сфере работают не менее 100 фирм.



Какие компании сосредоточены на фармрынке Украины. Фото из открытых источников

"Комментарии" решили разобраться, кто и как из украинских производителей лекарств "второго эшелона" работает на фармацевтическом рынке. А также сколько на этом зарабатывает и для кого.

"Юрия-Фарм" – миллиарды на гостендерах

Несомненно, наиболее важный игрок "второго" ряда фармрынка, пусть и не вошедший в ТОП-3 лидеров отрасли, но находящийся явно не ниже ТОП-5 – компания "Юрия-Фарм". Возникшая в 1990-м году как малое предприятие "Медицинский центр М.Т.К.", "Юрия-Фарм" прошла стандартный путь отечественного бизнеса от оказания услуг до производства собственных препаратов сейчас.

В результате "Юрия-Фарм" сегодня, по данным аналитического сервиса YouControl, это группа компаний из 18 фирм, занимающихся производством лекарств и их продажей. Если вы проходите лечение в государственной больнице, весьма вероятно, что раствор в капельнице будет куплен именно у них.

О себе сайт компании сообщает как о производителе 290 млн единиц лекарств в год (еще 33 млн производятся в Италии) на 48 производственных линиях с долей рынка в 3,3%, что с учетом большого числа производителей, весьма респектабельно.

Юридически, работа "Юрия-Фарм" сосредоточена в 2 крупнейших компаниях:

- ООО "Юрия-Фарм", занимающееся производством лекарств;

- ООО "Медицинский центр М.Т.К.", продающее лекарства.

Финансовые показатели обеих компаний идут вверх. Так по итогам 2023-го ООО "Юрия-Фарм" выручило 4,8 млрд грн., что даже больше, чем в довоенном 2021-м (4,56 млрд грн). ООО "Медицинский центр М.Т.К." выручило 4,2 млрд и 4 млрд грн в 2023-м и 2021-м годах.

При этом по данным СМИ, "Медицинский центр М.Т.К." является поставщиком лекарств для государства №1. Так за время войны поставки составили 3,28 млрд грн. Всего же по данным сервиса clarity-project фирма выиграла тендеров на 8 млрд грн.

Но есть у всех этих успехов и темная сторона. Некоторые полагают, что "Медицинский центр М.Т.К." "договаривается" с отдельными провинциальными медучреждениями. К примеру, в Прилуках городская больница зачем-то купила у компании лекарств на 170 тысяч гривен, хотя в этом не было необходимости.

И ООО "Юрия-Фарм", и ООО "Медицинский центр М.Т.К.", проходят по уголовному производству № 42021000000000031. По версии следствия, должностные лица компании зарегистрировали на территории Сербии фирму, которая покупая в Индии препараты по 12,5 евро за 1 кг, продавала их "Юрия-Фарм" и "Медицинский центр М.Т.К." по 30,5 евро. Тем самым украинские компании выводили средства заграницу, избегая налогов в Украине. Итог, только за 1 год госбюджет не получил 72 млн грн. И уголовных производств по обеим компаниям в судебных реестрах наберется не одно.

Впрочем, вряд ли это перерастет во что-то большее, и опасаться чего-то владельцам компании не стоит. Кстати, "Юрия-Фарм" можно с полным основанием назвать семейным предприятием, ведь ее собственниками являются Николай Гуменюк, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, основатель компании, его жена Галина Гуменюк, дочь Наталья Деркач, и зять Дмитрий Деркач.

Правда, в интернете можно найти информацию, что теневым совладельцем "Юрия-Фарм" является известный украинский пульмонолог, главный фтизиатр МОЗ, директор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМНУ академик Юрий Иванович Фещенко. Но судя по успехам компании на ниве гостендеров, связи фирмы идут куда выше.

Киевский витаминный завод – канадский бизнес в Украине

Более 75 лет истории, больше 120 видов выпускаемых препаратов и постоянный рост выручки даже во время войны – это ЧАО "Киевский витаминный завод", принадлежащий канадскому бизнесмену Максиму Мартину.

Предприятие кажется довольно нетипичным для Украины – вокруг него нет громких скандалов и имен, компания почти ничего не продает государству, а ее доходы растут. Так, с 3 млрд 37 млн грн в 2021-м году Киевский витаминный завод нарастил свой доход до 4,3 млрд грн. в 2023-м. Вероятно витамины, которые составляют до 90% выпускаемой предприятием продукции, стали пользоваться повышенным спросом.

ООО "Биофарма плазма" – "кровавый" бизнес Василия Хмельницкого

Фирма, на 90% принадлежащая кипрской компании "Биофарма плазма лимитед", и на 10% закрытому инвестиционному фонду "Индент", по данным YouControl находится в собственности группы UFuture бывшего народного депутата Василия Хмельницкого.

На фармрынке Украины компания занимается заготовкой плазмы и производством препаратов крови. И надо сказать, что в условиях войны такой специфичный бизнес растет.

Так, в 2023-м году компания выручила 2,22 млрд грн, что почти в 2 раза больше чем в 2022-м (1,18 млрд) и в 1,5 раза больше чем в довоенном 2021-м (1,55 млрд). При этом за 2022-2023 годы "Биофарма плазма" поставилл государству лекарств на 734 млн грн, из них на 500 млн в минувшем году. А всего за компанией числятся победы на общую сумму в 1,48 млрд грн. Причем по данным СМИ, компания для государства предпочитает продавать лекарства по быстрорастущим ценам, которые за год могут подняться в 1,5 раза.

Также в 2021-м году "Биофарма плазма" фигурировала в уголовном производстве об экспорте препаратов на основе крови из Украины, которые превышали официальные объемы. Но доказать что-либо следствие так и не смогло.

Борщаговский химико-фармацевтический завод – наращивает доходы и воюет с Дарницей

В 1947-м году под Киевом начал работу Борщаговский химико-фармацевтический завод и его история была весьма непростой – спустя 30 лет он стал частью фармацевтического объединения "Дарница". В 1990-х на его базе было создано СП, впоследствии разорившееся.

Тяжелая история предприятия отразилась на его структуре собственности – в настоящий момент 31,8% акций принадлежит фармгиганту "Дарница" экс-нардепа Глеба Загория. Остальные владельцы скрыты за россыпью оффшорных компаний из Кипра и Британских Виргинских островов. И судя по обвинениям на официальном сайте завода в попытке захвата контроля над предприятием, адресуемые "Дарнице", дела у партнеров идут плохо.

Правда, это может быть следствием перераспределения доходов от предприятия, благо после 2022 года выручка завода выросла с 1,56 млрд грн в 2022-м до 1,82 млрд грн. в прошлом году. При этом в списке фаворитов на гостендерах компания отсутствует – всего 12 млн грн в 2022-2023 годах.

Как и другие фармацевтический компании Борщаговский химико-фармацевтический завод является фигурантом уголовных производств, правда позиция самого предприятия – заказной характер обвинений со стороны "Дарницы".

"Лекхим" — доходность упала втрое

Несмотря на востребованность лекарств в военное время, не все компании смогли восстановить свои позиции. Напротив, группа компаний "Лекхим" значительно ухудшила свои позиции, по некоторым показателям более чем втрое.

В компанию входят 6 фирм, 2 из которых находятся заграницей, а на украинских работало более 1000 сотрудников. Главной структурой является ЧАО "Лекхим", собственно торгующая лекарствами и управляющая основными финансовыми потоками. Если сравнивать показатели по выручке компании, то в сравнении с 2021-м годом они упали более чем втрое – до 1,75 млрд грн.

При этом показатели производственной части группы упали не так сильно – у ЧАО "Лекхим-Харьков" с 849 млн до 560 млн грн, в 2021 и 2023 гг соответственно, а ЧАО "Технолог" даже нарастил выручку с 633 до 710 млн грн за тот же период.

С чем связано такое резкое падение непонятно, ведь собственник компании Валерий Печаев опытнейший управленец, прошедший путь от рядового сотрудника еще времен СССР до главы еще государственного концерна "Укрмедбиопром".

СП "Сперко Украина" — испанский бизнес с кипрскими корнями

Еще один успешный представитель иностранного капитала в украинском фармбизнесе, на этот раз испанского. Правда несмотря на название формально компания полностью принадлежит кипрской фирме "Люкс фарма партисипейшнс лтд".

Дела у компании идут в гору, после спада в 2022-м году выручка "Сперко Украина" в 2023-м году превысила довоенные показатели – 1,25 млрд грн. против 984 млн грн. в 2021-м. А всего в Украине компания работает уже более 20 лет.

Любопытно, что компания проходит в одном из уголовных производств о бегстве мужчин призывного возраста из Украины – работники предприятия могли покидать Украину выезжая в служебную командировку.

"Лубныфарм" полтавского банкира Александра Некрасова – доходы растут

Владелец "Полтава-банка" Александр Некрасов достаточно успешно сочетает сразу несколько видов бизнеса в родном регионе, и в их числе фармакологический. В его группу входят 3 предприятия: производство на заводе "Лубныфарм", работающего с 1932 года, оптовая торговля — "Полтавфармхолдинг" и розничная – ООО "Лекарства Полтавщины".

Как посчитали "Комментарии", эти 3 компании за 2023-й год выручили порядка 713,4 млн грн, из которых 560 млн пришлось на АО "Лубныфарм". Впрочем, не исключено что успех фармбизнеса банкира объясняется тем фактом, что фактически им занимаются его сыновья Константин и Леонид – на них же записаны 84% предприятия.

Сам предприниматель в свое время имел политические амбиции и дважды пытался попасть в ВР на выборах 2002 и 2006 годах, но оба раза безуспешно. С тех пор Некрасов-старший и его сыновья ведут себя тихо, и внимания СМИ не привлекают.

"Юнифарма" — сотни миллионов на антисептиках и аэрозолях

Медицинский холдинг "Юнифарма" принадлежит малоизвестным бизнесменам Аркадию Поляновскому и Игорю Барковскому. Возникший в 1992-м году холдинг на сегодняшний день представлен производством лекарств на 2 заводах – "Тернофарм" (Тернополь) и "Микрофарм" (Харьков), сеть аптек и частная клиника.

По итогам 2023 года "Тернофарм" и "Микрофарм" заработали больше чем до войны — 338,5 млн грн и 196,3 млн грн. против 266,2 и 134,4 млн грн. в 2021-м.

Завод "Красная звезда" — фармбизнес харьковского депутата Сергея Куценко

Харьковский химико-фармацевтический завод "Красная звезда" не лишился своего названия в рамках декоммунизации, и несмотря на прифронтовой статус города, наращивает доходность – 348,4 млн грн по итогам 2023-го (313,1 млн грн. в 2021-м).

Собственником завода является экс-депутат Харьковского горсовета Сергей Куценко, чья группа "Фито-лек" занимается фармацевтикой и недвижимостью. Но для самого бизнесмена фармацея явно ближе, ведь образование у него медицинское, а на "Красной звезде" он работал 5 лет прежде чем уйти в бизнес и вернуться на предприятие уже его владельцем. При этом занятие фармацевтикой на практике он чередует с теорией, являясь автором ряда научных работ.

Как и Александр Некрасов из Полтавы, Куценко не чужд политике, но куда успешнее, так как являлся депутатом горсовета в родном Харькове от "Евросолидарности". Правда, в 2019-м году едва не лишился мандата из-за того, что поддержал рассмотрение вопроса о возврате в Харькове названия проспекта "маршала Жукова". Позднее, он сам сложил свои полномочия, сосредоточившись на бизнесе.

Как несложно заметить, фармацевтический бизнес в Украине обладает рядом черт:

- на нем нет единого монополиста, даже группы из нескольких компаний. Существует масса независимых игроков, способных зарабатывать и отстаивать свои интересы;

- в массе своей фармбизнес обходится без громких скандалов, что даже странно для таких больших денег;

- все сколько-нибудь крупные игроки предпочитают не только производить, но и продавать лекарства, создавая целые финансовые цепочки, так что понять реальные доходы фармбизнесменов очень тяжело.