В Украине массово штрафуют аптеки: что происходит

Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства. В Госпродслужбе сообщили, что с 1 марта получили 1156 обращений граждан. Больше всего жалоб получили от жителей г. Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

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Отмечается, что было проведено 44 проверки, в ходе которых было установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

"По их результатам к субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 213,4 тыс. грн. Также, должностные лица субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 27 тыс. грн", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что поручение президента Украины Владимира Зеленского должно быть выполнено. А цены на лекарства должны быть доступны для наших граждан.

"Кроме того, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы осуществляют ежедневные наблюдения за ценами на лекарства. В настоящее время проведено 18,6 тыс. таких наблюдений за ценовыми колебаниями", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что Верховная Рада Украины, как писал портал "Комментарии", 25 марта приняла законопроект, согласно которому будут изменены некоторые таможенные правила. Речь идет о международных почтовых и экспресс-отправке товаров.

Отмечается, что в соответствии с принятым проектом закона, будут введены штрафы в размере от 30% до 50% стоимости пересылаемых товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.



