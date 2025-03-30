В Украине массово штрафуют аптеки: что происходит

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Кречмаровская Наталия
Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства. В Госпродслужбе сообщили, что с 1 марта получили 1156 обращений граждан. Больше всего жалоб получили от жителей г. Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.
Фото из открытых источников
Отмечается, что было проведено 44 проверки, в ходе которых было установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что поручение президента Украины Владимира Зеленского должно быть выполнено. А цены на лекарства должны быть доступны для наших граждан.
Напомним, что Верховная Рада Украины, как писал портал "Комментарии", 25 марта приняла законопроект, согласно которому будут изменены некоторые таможенные правила. Речь идет о международных почтовых и экспресс-отправке товаров.
Отмечается, что в соответствии с принятым проектом закона, будут введены штрафы в размере от 30% до 50% стоимости пересылаемых товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.
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