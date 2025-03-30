logo

BTC/USD

83145.95

ETH/USD

1835.26

LTC/USD

86.26

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Фармацевтика 2025 В Украине массово штрафуют аптеки: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине массово штрафуют аптеки: что происходит

В каких областях больше всего жалоб на завышенные цены на лекарства

сегодня, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцы жалуются на завышенные цены на лекарства. В Госпродслужбе сообщили, что с 1 марта получили 1156 обращений граждан. Больше всего жалоб получили от жителей г. Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

В Украине массово штрафуют аптеки: что происходит

Фото из открытых источников

Отмечается, что было проведено 44 проверки, в ходе которых было установлено нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

"По их результатам к субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 213,4 тыс. грн. Также, должностные лица субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 27 тыс. грн", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что поручение президента Украины Владимира Зеленского должно быть выполнено. А цены на лекарства должны быть доступны для наших граждан.

"Кроме того, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы осуществляют ежедневные наблюдения за ценами на лекарства. В настоящее время проведено 18,6 тыс. таких наблюдений за ценовыми колебаниями", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что Верховная Рада Украины, как писал портал "Комментарии", 25 марта приняла законопроект, согласно которому будут изменены некоторые таможенные правила. Речь идет о международных почтовых и экспресс-отправке товаров.

Отмечается, что в соответствии с принятым проектом закона, будут введены штрафы в размере от 30% до 50% стоимости пересылаемых товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpss.gov.ua/news/ukrainskykh-aptekariv-oshtrafovano-na-2134-tys-hrn-za-porushennia-zakonodavstva-pro-tsiny-i-tsinoutvorennia
Теги:

Новости

Все новости