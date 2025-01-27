В Кабмине сообщили, как бесплатно получить лекарства через Укрпочту

В условиях сложной зимней ситуации украинцы, в частности, в селах и прифронтовых зонах, могут получить бесплатные лекарства через Укрпочту. Это стало возможным благодаря новой инициативе от Президента и Правительства, обеспечивающей доставку лекарства без дополнительных затрат. Как это работает, кто может воспользоваться этой услугой и какие препараты доступны — читайте ниже.

Укрпочта. Фото из открытых источников

Для жителей отдаленных сел и прифронтовых территорий доступно лекарство бесплатно через Укрпочту в рамках проекта "Укрпочта. Аптека". Это совместная инициатива Министерства здравоохранения и Укрпочты, позволяющая заказывать лекарства по телефону и получать их через стационарные отделения или мобильные пункты выдачи.

Какие лекарства можно получить? Пассажиры могут заказывать безрецептурные препараты (более 10 тысяч наименований) и лекарства по программе "Доступные лекарства" – бесплатно или с небольшой доплатой.

Как заказать лекарства через Укрпочту? Для заказа лекарства требуется:

Проверьте наличие действительного электронного рецепта. Позвонить по телефону 0 800 300 545 и следовать инструкциям. Предоставить номер рецепта и код погашения. Выбрать лекарство из списка, предложенного оператором.

Доставка занимает до 3 дней между областными центрами, а посылка хранится в отделении до 7 дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что дистрибьюторы получают лишь 5,9% в стоимости лекарств, заявляют аналитики "Proxima Research". То есть, они фактически не влияют на цены. Основная часть стоимости зависит от производителей и импортеров. Об этом говорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он отмечает: прежде чем вмешиваться в рынок лекарства, нужно хорошо разобраться во всех деталях.

Кроме того, "Комментарии" рассказывал, что в современном мире, где медицинские технологии постоянно развиваются, вопрос безопасности лекарств остается чрезвычайно актуальным. Некоторые препараты, несмотря на их эффективность, могут представлять серьезную угрозу здоровью пациентов. О каких опасных лекарствах идет речь – читайте по ссылке.