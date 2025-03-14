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Топ витаминов, которые необходимы организму весной

Каких витаминов не хватает организму весной

сегодня, 17:36
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Кречмаровская Наталия

Весна – это время пробуждения природы и обновления, но для нашего организма это период адаптации после зимнего сезона. После зимы, когда мы часто ощущаем нехватку солнечного света и свежих продуктов, наш организм нуждается в дополнительной поддержке. Витамины играют ключевую роль в восстановлении сил и укреплении иммунитета.

Топ витаминов, которые необходимы организму весной

Иллюстративное фото

Витамин D необходим для здоровья костей, мышц и иммунной системы. Зимой, когда мало солнечного света, уровень витамина D может снизиться. Весной важно восстановить его уровень, чтобы поддержать иммунитет и предотвратить развитие остеопороза.

Витамин C является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему и способствует выработке коллагена. Он помогает оградить организм от инфекций и поддерживает здоровье кожи.

Витамины группы B, особенно B6, B9 (фолиевая кислота) и B12, необходимы для нормального функционирования нервной системы, производства энергии и формирования красных кровяных телец. Они помогают бороться с усталостью и улучшают настроение.

Витамин A необходим для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. Он также способствует росту и развитию клеток.

Витамин E является антиоксидантом, который защищает клетки от повреждения и поддерживает здоровье кожи.

Как получить необходимые витамины

Сбалансированное питание. Включите в свой рацион свежие фрукты, овощи, зелень, рыбу, мясо и молочные продукты.

Витаминные добавки. Если вы не можете получить достаточное количество витаминов в пище, рассмотрите возможность приема витаминных добавок.

Солнечный свет. Проводите больше времени на свежем воздухе в солнечные дни, чтобы стимулировать выработку витамина D.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, почему витамины не усваиваются организмом.




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