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Снижение цен на лекарства только начало: значительные изменения обещают в Минздраве

В Украине планируют изменить правила установления цен на лекарства

сегодня, 19:41
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Кречмаровская Наталия

С марта в Украине снизили на 30% цены на 100 наиболее употребляемых украинских лекарств. Выполняется ли это – проверил министр здравоохранения Виктор Ляшко, посетив аптеки в Полтавской области.

Снижение цен на лекарства только начало: значительные изменения обещают в Минздраве

Фото Минздрава

Чиновник объяснил, что 1 марта начала действовать только первая очередь новых правил для фармацевтического рынка, которые обеспечат прозрачное ценообразование и надлежащую конкуренцию. В частности, урегулированы наценки для всех лекарств на украинском фармрынке, запрещены маркетинговые платежи и возобновлены проверки цен в аптеках Госпродпотребслужбой.

По словам Ляшко, следующим шагом станет внедрение механизма реферирования цен на лекарства и создание Национального каталога цен. В Минздраве объяснили, что эти проекты находятся на общественном обсуждении. Отмечается, что декларирование цен производителей и импортеров лекарственных средств в Национальном каталоге цен не позволит продавать лекарства дороже, чем в определенных странах. Аптечные учреждения будут обязаны иметь в наличии и предлагать потребителям препараты по самым низким ценам (три наименьших цены), которые внесены в Национальный каталог цен на лекарственные средства.

Напомним, что в Украине с 1 января 2025 года, как писал портал "Комментарии", функционирует новая система оценивания повседневного функционирования. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что за первые 2,5 месяца работы экспертные команды приняли решение для более 90 тысяч человек. Отмечается, что оценка по-прежнему основывается на оценке критериев жизнедеятельности и ограничениях функционирования.





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Источник: https://moz.gov.ua/uk/viktor-lyashko-robota-nad-znizhennyam-i-stabilizaciyeyu-cin-na-liki-trivaye-pershi-vtileni-zahodi-vzhe-mayut-pomitnij-rezultat
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