Снижение цен на лекарства только начало: значительные изменения обещают в Минздраве

С марта в Украине снизили на 30% цены на 100 наиболее употребляемых украинских лекарств. Выполняется ли это – проверил министр здравоохранения Виктор Ляшко, посетив аптеки в Полтавской области.

Фото Минздрава

Чиновник объяснил, что 1 марта начала действовать только первая очередь новых правил для фармацевтического рынка, которые обеспечат прозрачное ценообразование и надлежащую конкуренцию. В частности, урегулированы наценки для всех лекарств на украинском фармрынке, запрещены маркетинговые платежи и возобновлены проверки цен в аптеках Госпродпотребслужбой.

По словам Ляшко, следующим шагом станет внедрение механизма реферирования цен на лекарства и создание Национального каталога цен. В Минздраве объяснили, что эти проекты находятся на общественном обсуждении. Отмечается, что декларирование цен производителей и импортеров лекарственных средств в Национальном каталоге цен не позволит продавать лекарства дороже, чем в определенных странах. Аптечные учреждения будут обязаны иметь в наличии и предлагать потребителям препараты по самым низким ценам (три наименьших цены), которые внесены в Национальный каталог цен на лекарственные средства.

Напомним, что в Украине с 1 января 2025 года, как писал портал "Комментарии", функционирует новая система оценивания повседневного функционирования. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что за первые 2,5 месяца работы экспертные команды приняли решение для более 90 тысяч человек. Отмечается, что оценка по-прежнему основывается на оценке критериев жизнедеятельности и ограничениях функционирования.



