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Почему витамины не усваиваются в организме: причины неожиданные

Какие факторы влияют на усвоение витаминов в организме

сегодня, 02:30
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Кречмаровская Наталия

Витамины важны для поддержания здоровья и нормального функционирования организма. Однако иногда даже при регулярном приеме витаминных добавок организм не получает необходимых питательных веществ. Это может быть связано с разными факторами, влияющими на усвоение витаминов.

Почему витамины не усваиваются в организме: причины неожиданные

Иллюстративное фото

Одной из основных причин, почему витамины не усваиваются, проблемы с распадом таблеток. Для того чтобы организм мог использовать витамины и минералы, они должны быстро распадаться в желудке. Однако исследования показали, что многие коммерчески доступные мультивитамины не распадаются должным образом в течение необходимого времени, что затрудняет их усвоение.

Некоторые витаминные таблетки обладают блестящим покрытием, которое помогает сохранять их свежесть и продлевает срок хранения. Однако это покрытие может снижать растворимость таблеток, что затрудняет их распад и усвоение организмом.

Некоторые производители добавляют сахар или кукурузный сироп к витаминным добавкам, чтобы сделать их более привлекательными по вкусу. Однако эти ингредиенты могут блокировать усвоение некоторых витаминов и минералов. Например, высокофруктозный кукурузный сироп может вызвать дефицит хрома, магния, цинка и меди, а сахар может блокировать усвоение витамина С, кальция и магния.

Проблемы с пищеварением, такие как синдром мальабсорбции, могут оказывать значительное влияние на способность организма усваивать витамины и минералы. Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая заболевания кишечника, инфекции или хирургические вмешательства.

Некоторые лекарства могут влиять на усвоение витаминов. Например, антациды могут снижать кислотность желудка, что затрудняет усвоение витамина В12. Другие лекарства, такие как антибиотики, могут оказывать влияние на микрофлору кишечника, что также может влиять на усвоение витаминов.

Неправильное хранение витаминов может приводить к их разрушению и снижению эффективности. Витамины должны храниться в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Высокая температура и влажность могут вызвать распад витаминов и снижать их эффективность.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о витаминах для быстрой беременности.




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