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Аптеки подвергают украинцев опасности: что известно

Масштабную проверку аптек анонсировали в Украине: что будут контролировать

сегодня, 14:18
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве здравоохранения анонсировали масштабную проверку аптек. Мониторинг аптек уже проводился в I квартале 2025 года и Гослекслужба сообщила о некоторых выявленных нарушениях. Среди них – отсутствие укомплектованного штата аптечного заведения работниками, имеющими фармацевтическое образование и квалификацию.

Аптеки подвергают украинцев опасности: что известно

Аптека. Иллюстративное фото

В Минздраве пояснили, что лекарственные средства в аптеках могут продавать только специалисты, имеющие фармацевтическое образование. А отсутствие таких специалистов представляет риск безопасности пациентов. К тому же аптеки обязаны вносить в ЕСОЗ информацию об отпущенных лекарственных средствах по электронным рецептам.

Отмечается, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поручил Гослекслужбе провести системный анализ аптечных учреждений по обеспеченности квалифицированными фармацевтическими работниками и предоставить предложения по эффективному запуску и функционированию реестра фармацевтов.

По словам министра, данные из электронной системы здравоохранения позволяют определить, кто именно работает в аптеках и отвечает ли работник профессиональным требованиям.

"Это открывает возможность для Гослекслужбы начать целевые проверки в тех учреждениях, где есть сомнения в наличии квалифицированных работников. Пациент должен быть уверен, что при получении или покупке лекарственного средства с ним работает квалифицированный специалист, а услуга отвечает стандартам качества", — подчеркнул Ляшко.

В Минздраве рассказали об алгоритме проведения проверки. В общем, будут мониторить не каждую аптеку, а те заведения, где "засветилось" отсутствие соответствующих специалистов.

"Учитывая, что в соответствии с лицензионными требованиями аптеки обязаны регистрироваться в ЕСОЗ, в системе зафиксирован широкий спектр данных об их деятельности. Эти данные позволяют сформировать перечень аптечных учреждений, где отсутствует работник с подтвержденным фармацевтическим образованием. Такие заведения будут подлежать проверке со стороны Гослекслужбы на предмет соблюдения лицензионных условий", — объяснили в министерстве.

В Минздраве отметили, что Единая электронная система здравоохранения позволяет идентифицировать работников аптек по должностям, образованию, опыту и другим критериям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких областях Украины обнаружили завышенные цены на лекарства.




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Источник: https://moz.gov.ua/uk/derzhliksluzhba-perevirit-aptechni-zakladi-shodo-dotrimannya-kadrovih-vimog-do-farmacevtichnoyi-diyalnosti
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