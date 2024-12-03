Вакцина является одним из важнейших инструментов в борьбе с инфекционными заболеваниями. Однако не все вакцины имеют доказанную эффективность, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Covaxin от COVID-19, разработанная индийской компанией Bharat Biotech, была одной из первых вакцин, одобренных для экстренного использования в Индии. Однако ее эффективность вызвала много споров. Первые клинические испытания показали, что вакцина имеет эффективность около 78%. Однако дальнейшие исследования выявили, что эффективность может быть значительно ниже, особенно против новых вариантов вируса. Кроме того, некоторые эксперты критиковали методологию исследований, что подвергает сомнению надежность полученных результатов.

Fluad – это вакцина от гриппа, содержащая адъювант MF59, усиливающая иммунный ответ. Она была разработана для использования среди пожилых людей, имеющих повышенный риск осложнений от гриппа. Однако эффективность этой вакцины также вызывает сомнения. Некоторые исследования показали, что Fluad не обеспечивает значительного повышения эффективности по сравнению со стандартными вакцинами от гриппа. Кроме того, были сообщения о побочных эффектах, что также влияет на ее восприятие среди населения.

Вакцина BCG (Bacillus Calmette-Guérin) используется для профилактики туберкулеза уже больше века. Хотя она эффективна в предотвращении тяжелых форм туберкулеза у детей, ее эффективность у взрослых значительно ниже. Некоторые исследования показали, что BCG не обеспечивает достаточной защиты от легочного туберкулеза, являющегося наиболее распространенной формой заболевания. Это ставит под вопрос целесообразность ее использования у взрослых.

RTS,S/AS01 – это первая вакцина от малярии, которая была одобрена для использования у детей в Африке. Однако ее эффективность также вызывает сомнения. Клинические испытания показали, что вакцина обеспечивает всего около 30-50% защиты от малярии. Кроме того, эффективность вакцины снижается с течением времени, что требует повторных доз для поддержания иммунитета. Это делает его менее привлекательным для широкого использования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, эффективность каких лекарств не доказана.





