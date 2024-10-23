logo

BTC/USD

66390.10

ETH/USD

2579.88

LTC/USD

68.57

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Фармацевтика 2024 Топ самых опасных витаминов, которые не следует употреблять без рекомендации врача
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ самых опасных витаминов, которые не следует употреблять без рекомендации врача

К чему приводит избыток витаминов

сегодня, 02:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Витамины являются важной составной частью нашего здоровья, но не все они безопасны для употребления без консультации с врачом. Некоторые витамины могут вызвать серьезные побочные эффекты или взаимодействовать с другими лекарствами, что может привести к нежелательным последствиям. Какие витамины не стоит употреблять без рекомендации врача, сообщает портал "Комментарии".

Топ самых опасных витаминов, которые не следует употреблять без рекомендации врача

Иллюстративное фото

Витамин А необходим для зрения, иммунной системы и репродуктивного здоровья. Однако чрезмерное потребление этого витамина может быть токсичным. Согласно данным Национального института здоровья США (NIH), избыток витамина А может привести к серьезным проблемам, таким как повреждение печени, остеопороз и даже врожденные дефекты у беременных женщин.

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы. Однако чрезмерное потребление этого витамина может привести к гиперкальциемии – состоянию, при котором уровень кальция в крови становится слишком высоким. Это может вызвать тошноту, слабость, а в некоторых случаях повреждение почек.

Витамин Е известен своими антиоксидантными свойствами, но его чрезмерное потребление может оказаться опасным. Высокие дозы витамина Е могут увеличить риск кровотечений, особенно у людей, принимающих антикоагулянты. Витамин Е может взаимодействовать с другими лекарствами, что может привести к серьезным осложнениям.

Витамин К важен для свертывания крови, но его чрезмерное потребление может снизить эффективность антикоагулянтов, таких как варфарин. Это может привести к повышенному риску тромбоза или другим серьезным осложнениям. Поэтому важно консультироваться с врачом перед началом приема витамина К, особенно если вы принимаете лекарство для разжижения крови.

Витамин В6 необходим для метаболизма белков и нервной системы. Однако чрезмерное потребление этого витамина может привести к повреждению нервов, что проявляется в виде боли и онемения конечностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о продуктах, которые обеспечат витамином D лучше солнца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости