Топ побочных эффектов от общей анестезии: главные риски

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Кречмаровская Наталия
Общая анестезия является важной составляющей многих хирургических процедур, обеспечивая пациентам безболезненное и комфортное лечение. Однако, как и любое медицинское вмешательство, оно может иметь побочные действия. Портал "Комментарии" сообщает, какие побочные действия может иметь общая анестезия.
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Большинство побочных действий общей анестезии возникают сразу после операции и обычно не продолжаются долго. Среди наиболее распространенных краткосрочных побочных действий можно выделить следующие:
Тошнота и рвота,
Сухость во рту,
Боль в горле или хрипота,
Озноб и дрожь,
Запутанность сознания и затуманенное мышление,
Мышечные боли,
Зуд,
Проблемы с мочеиспусканием,
Головокружение.
Хотя большинство людей не испытывают долгосрочных побочных действий, некоторые пациенты, особенно пожилые, могут иметь побочные действия, которые длятся более нескольких дней.
Послеоперационный делирий,
Проблемы с памятью и когнитивные нарушения.
Хотя серьезные побочные действия редки, они могут включать:
Аллергические реакции Некоторые пациенты могут иметь аллергические реакции на анестетики, что может привести к серьезным осложнениям.
Проблемы с дыханием: В редких случаях пациенты могут испытывать проблемы с дыханием во время или после операции.
Повреждение нервов: Хотя это редко, возможно повреждение нервов при введении анестезии.
Общая анестезия является важным инструментом в современной медицине, который позволяет проводить сложные хирургические вмешательства без боли для пациента. Хотя большинство побочных действий являются краткосрочными и незначительными, важно знать возможные риски и обсудить их с врачом перед операцией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о побочных действиях местной анестезии.
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