Топ побочных эффектов от общей анестезии: главные риски

Общая анестезия является важной составляющей многих хирургических процедур, обеспечивая пациентам безболезненное и комфортное лечение. Однако, как и любое медицинское вмешательство, оно может иметь побочные действия. Портал "Комментарии" сообщает, какие побочные действия может иметь общая анестезия.

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Большинство побочных действий общей анестезии возникают сразу после операции и обычно не продолжаются долго. Среди наиболее распространенных краткосрочных побочных действий можно выделить следующие:

Тошнота и рвота,

Сухость во рту,

Боль в горле или хрипота,

Озноб и дрожь,

Запутанность сознания и затуманенное мышление,

Мышечные боли,

Зуд,

Проблемы с мочеиспусканием,

Головокружение.

Хотя большинство людей не испытывают долгосрочных побочных действий, некоторые пациенты, особенно пожилые, могут иметь побочные действия, которые длятся более нескольких дней.

Послеоперационный делирий,

Проблемы с памятью и когнитивные нарушения.

Хотя серьезные побочные действия редки, они могут включать:

Аллергические реакции Некоторые пациенты могут иметь аллергические реакции на анестетики, что может привести к серьезным осложнениям.

Проблемы с дыханием: В редких случаях пациенты могут испытывать проблемы с дыханием во время или после операции.

Повреждение нервов: Хотя это редко, возможно повреждение нервов при введении анестезии.

Общая анестезия является важным инструментом в современной медицине, который позволяет проводить сложные хирургические вмешательства без боли для пациента. Хотя большинство побочных действий являются краткосрочными и незначительными, важно знать возможные риски и обсудить их с врачом перед операцией.

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