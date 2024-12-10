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Топ побочных эффектов от общей анестезии: главные риски

Какие побочные эффекты могут возникнуть при применении общей анестезии

сегодня, 02:31
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Кречмаровская Наталия

Общая анестезия является важной составляющей многих хирургических процедур, обеспечивая пациентам безболезненное и комфортное лечение. Однако, как и любое медицинское вмешательство, оно может иметь побочные действия. Портал "Комментарии" сообщает, какие побочные действия может иметь общая анестезия.

Топ побочных эффектов от общей анестезии: главные риски

Иллюстративное фото

Большинство побочных действий общей анестезии возникают сразу после операции и обычно не продолжаются долго. Среди наиболее распространенных краткосрочных побочных действий можно выделить следующие:

  • Тошнота и рвота,

  • Сухость во рту,

  • Боль в горле или хрипота,

  • Озноб и дрожь,

  • Запутанность сознания и затуманенное мышление,

  • Мышечные боли,

  • Зуд,

  • Проблемы с мочеиспусканием,

  • Головокружение.

Хотя большинство людей не испытывают долгосрочных побочных действий, некоторые пациенты, особенно пожилые, могут иметь побочные действия, которые длятся более нескольких дней.

  • Послеоперационный делирий,

  • Проблемы с памятью и когнитивные нарушения.

Хотя серьезные побочные действия редки, они могут включать:

  • Аллергические реакции Некоторые пациенты могут иметь аллергические реакции на анестетики, что может привести к серьезным осложнениям.

  • Проблемы с дыханием: В редких случаях пациенты могут испытывать проблемы с дыханием во время или после операции.

  • Повреждение нервов: Хотя это редко, возможно повреждение нервов при введении анестезии.

Общая анестезия является важным инструментом в современной медицине, который позволяет проводить сложные хирургические вмешательства без боли для пациента. Хотя большинство побочных действий являются краткосрочными и незначительными, важно знать возможные риски и обсудить их с врачом перед операцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о побочных действиях местной анестезии.




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