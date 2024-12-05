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Сексуальная дисфункция, тошнота и диарея: лекарства с наибольшим количеством побочных эффектов

Какие лекарства имеют наибольшее количество побочных эффектов

5 декабря 2024, 01:10
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Кречмаровская Наталия

Лекарство является неотъемлемой частью современной медицины, помогая лечить разные заболевания и облегчать симптомы. Однако многие из них имеют побочные эффекты, которые могут быть как незначительными, так и серьезными. Некоторые лекарства известны своим большим количеством побочных эффектов, что может влиять на качество жизни пациентов, сообщает портал "Комментарии".

Сексуальная дисфункция, тошнота и диарея: лекарства с наибольшим количеством побочных эффектов

Иллюстративное фото

Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОС), известны своей эффективностью в лечении депрессии и тревожных расстройств. Однако они также имеют значительное количество побочных эффектов. Среди них: тошнота, головные боли, бессонница, сексуальная дисфункция и увеличение веса.

Противосудорожные препараты, используемые для лечения эпилепсии и других судорожных расстройств, также обладают большим количеством побочных эффектов. Они могут включать головокружение, сонливость, утомляемость, нарушение координации и проблемы с памятью. Некоторые противосудорожные препараты могут вызывать более серьезные побочные эффекты, такие как сыпь, проблемы с печенью и панкреатит.

Антибиотики жизненно важны для борьбы с бактериальными инфекциями, но они также могут иметь много побочных эффектов. Наиболее распространенные из них включают диарею, тошноту, рвоту и аллергические реакции. Некоторые антибиотики могут вызывать более серьезные побочные эффекты, такие как проблемы с почками, печенью и нервной системой.

Статины, используемые для снижения уровня холестерина, также известны своим большим количеством побочных эффектов. Они могут включать мышечные боли, слабость, проблемы с печенью и повышенный риск диабета. Некоторые пациенты могут испытывать более серьезные побочные эффекты, такие как рабдомиолиз – редкое, но серьезное заболевание, вызывающее разрушение мышечной ткани.

Опиоиды, используемые для обезболивания, обладают высоким риском побочных эффектов и зависимости. Наиболее распространенные побочные эффекты включают запор, тошноту, сонливость и головокружение. Длительное использование опиоидов может привести к зависимости, передозировке и даже смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, эффективность каких лекарств не доказана.




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