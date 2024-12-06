logo

BTC/USD

98134.08

ETH/USD

3916.36

LTC/USD

136.82

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Фармацевтика 2024 Опасные антибиотики: какие органы больше всего "страдают" от лекарств
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасные антибиотики: какие органы больше всего "страдают" от лекарств

Какие органы больше всего страдают от антибиотиков

сегодня, 02:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Антибиотики являются важным инструментом в борьбе с бактериальными инфекциями, но их использование может иметь серьезные побочные эффекты на различные органы и системы организма. Портал "Комментарии" сообщает, какие органы больше всего страдают от негативного влияния антибиотиков.

Опасные антибиотики: какие органы больше всего "страдают" от лекарств

Иллюстративное фото

Печень является основным органом, ответственным за метаболизм лекарства, включая антибиотики. Некоторые антибиотики могут вызвать гепатотоксичность, что приводит к повреждению печеночных клеток. Это может проявляться посредством повышения уровня печеночных ферментов в крови, желтухе и даже острой печеночной недостаточности. Например, антибиотики из группы тетрациклинов и макролидов могут оказывать токсическое влияние на печень.

Почки также играют немаловажную роль в выведении антибиотиков из организма. Некоторые антибиотики, такие как аминогликозиды, могут вызвать нефротоксичность, что приводит к повреждению почечных канальцев и снижению функции почек. Это может проявляться посредством повышения уровня креатинина и мочевины в крови, а также снижения скорости клубочковой фильтрации.

Антибиотики могут оказывать значительное влияние на микрофлору желудочно-кишечного тракта, уничтожая не только патогенные, но и полезные бактерии. Это может привести к дисбактериозу, диарее, тошноте, рвоте и боли в животе. Одним из серьезных осложнений является развитие инфекции Clostridium difficile, которая может вызвать тяжелый колит.

Антибиотики могут влиять на иммунную систему, изменяя баланс микрофлоры, что играет немаловажную роль в поддержании иммунитета. Уничтожение полезных бактерий может привести к снижению иммунного ответа и повышению риска развития инфекций.

Некоторые антибиотики могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая аритмии и другие нарушения сердечного ритма. Например, антибиотики группы фторхинолонов могут вызвать удлинение интервала QT на электрокардиограмме, что может привести к серьезным сердечным осложнениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие лекарства имеют больше побочных эффектов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости