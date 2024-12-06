Опасные антибиотики: какие органы больше всего "страдают" от лекарств

Антибиотики являются важным инструментом в борьбе с бактериальными инфекциями, но их использование может иметь серьезные побочные эффекты на различные органы и системы организма. Портал "Комментарии" сообщает, какие органы больше всего страдают от негативного влияния антибиотиков.

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Печень является основным органом, ответственным за метаболизм лекарства, включая антибиотики. Некоторые антибиотики могут вызвать гепатотоксичность, что приводит к повреждению печеночных клеток. Это может проявляться посредством повышения уровня печеночных ферментов в крови, желтухе и даже острой печеночной недостаточности. Например, антибиотики из группы тетрациклинов и макролидов могут оказывать токсическое влияние на печень.

Почки также играют немаловажную роль в выведении антибиотиков из организма. Некоторые антибиотики, такие как аминогликозиды, могут вызвать нефротоксичность, что приводит к повреждению почечных канальцев и снижению функции почек. Это может проявляться посредством повышения уровня креатинина и мочевины в крови, а также снижения скорости клубочковой фильтрации.

Антибиотики могут оказывать значительное влияние на микрофлору желудочно-кишечного тракта, уничтожая не только патогенные, но и полезные бактерии. Это может привести к дисбактериозу, диарее, тошноте, рвоте и боли в животе. Одним из серьезных осложнений является развитие инфекции Clostridium difficile, которая может вызвать тяжелый колит.

Антибиотики могут влиять на иммунную систему, изменяя баланс микрофлоры, что играет немаловажную роль в поддержании иммунитета. Уничтожение полезных бактерий может привести к снижению иммунного ответа и повышению риска развития инфекций.

Некоторые антибиотики могут влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая аритмии и другие нарушения сердечного ритма. Например, антибиотики группы фторхинолонов могут вызвать удлинение интервала QT на электрокардиограмме, что может привести к серьезным сердечным осложнениям.

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