Названы самые опасные диетические добавки, которые приводят к судорогам, сердечным приступам и раку

Диетические добавки могут быть полезны для поддержания здоровья, но некоторые из них могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Важно знать, какие добавки могут быть опасны, чтобы избежать возможных негативных последствий, сообщает портал “Комментарии”



Иллюстративное фото

Йохимбе – это растительный экстракт, часто используемый для повышения либидо и лечения эректильной дисфункции. Однако, по данным NIH, йохимбе может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как повышение АД, учащенное сердцебиение, судороги и даже сердечные приступы. Высокие дозы йохимбе могут быть особенно опасны.

Чапараль – это растение, которое используется для лечения различных заболеваний, включая рак и инфекцию. Однако NIH отмечает, что чапараль может вызвать серьезные проблемы с печенью, включая гепатит и печеночную недостаточность. Употребление этой добавки может быть очень опасным.

Комфр и используется для лечения кашля, желудочных проблем и других заболеваний. Тем не менее, комфри содержит токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы с печенью и даже раком.

Пеннироял используется для лечения респираторных и пищеварительных проблем. Однако пеннироял может вызвать серьезные проблемы с печенью и почками, а также нервные расстройства.

Уснительная кислота используется для похудения и обезболивания. Тем не менее основная кислота может вызвать серьезные проблемы с печенью, включая печеночную недостаточность. Употребление этой добавки может быть очень опасным.

Зеленый чай часто рекламируется как полезный для здоровья, но его экстракт может оказаться опасным в больших дозах. Он может вызвать серьезные проблемы с печенью. Важно соблюдать рекомендованные дозировки, чтобы избежать негативных последствий.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, чем опасны лекарства, срок годности которых истек.

