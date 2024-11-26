Какие таблетки категорически запрещено делить на несколько частей: причины

Разделение таблеток может казаться удобным способом снизить дозу или облегчить глотание, но это не всегда безопасно. Некоторые таблетки категорически запрещено делить из-за рисков, связанных с неправильной дозировкой или изменением свойств лекарств, сообщает портал "Комментарии".

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Таблетки с модифицированным высвобождением (например, с отметками ER, XR, SR) разработаны для постепенного высвобождения активного вещества в течение длительного времени. Разделение таких таблеток может привести к высвобождению всей дозы сразу, что может оказаться опасным. Это может вызвать передозировку или серьезные побочные эффекты, поскольку организм получает избыточное количество лекарства за короткое время.

Капсулы, содержащие жидкость или гранулы, также нельзя делить. Разделение таких капсул может привести к потере части содержимого, что делает невозможным точную дозировку. Кроме того, некоторые капсулы имеют специальное покрытие, защищающее активное вещество от желудочной кислоты или обеспечивающее его постепенное высвобождение. Повреждение этого покрытия может изменить эффективность лекарства.

Асимметричные пилюли или пилюли очень маленького размера трудно разделить на равные части. Это может привести к неправильной дозировке, когда одна часть таблетки содержит больше активного вещества, чем другая. Неправильная дозировка может снизить эффективность лечения или вызвать побочные эффекты.

Гормональные препараты и лекарства для химиотерапии часто имеют очень точную дозировку, а также незначительные изменения могут повлиять на их эффективность и безопасность. Разделение таких таблеток может привести к неправильной дозировке и серьезным побочным эффектам.

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