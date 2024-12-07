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Главные побочные действия местной анестезии: какие серьезные последствия возникают

Какие побочные действия имеет местная анестезия

сегодня, 01:05
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Кречмаровская Наталия

Местная анестезия является важным инструментом в современной медицине, позволяющим проводить различные процедуры без боли. Однако, как и любой медицинский метод, у нее есть свои побочные действия, сообщает портал “Комментарии”.

Главные побочные действия местной анестезии: какие серьезные последствия возникают

Иллюстративное фото

Одним из наиболее распространенных побочных действий местной анестезии есть местные реакции на месте инъекции. Это могут быть боль, покраснение, отек или зуд. В некоторых случаях могут возникать гематомы или некроз ткани. Эти реакции обычно временны и исчезают в течение нескольких дней.

Хотя аллергические реакции на местные анестетики встречаются редко, они могут быть серьезными. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, затрудненное дыхание и анафилактический шок. Важно сообщить врачу о каких-либо известных аллергиях перед проведением процедуры.

Местные анестетики могут влиять на Центральную нервную систему, вызывая такие симптомы, как головокружение, головная боль, звон в ушах, судороги и даже кома. Эти симптомы могут возникать из-за передозировки или неправильного введения анестетика. Лечение включает в себя поддержку дыхания и сердечной деятельности, а также введение противосудорожных препаратов.

Местные анестетики могут также влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая нарушение сердечного ритма, снижение АД и сердечную недостаточность. Эти побочные действия могут быть опасны для жизни и требуют немедленного медицинского вмешательства.

В нечастых случаях местная анестезия может привести к неврологическим осложнениям, таким как продолжительная потеря чувствительности, слабость или паралич. Эти осложнения могут быть связаны с повреждением нервов при введении анестетика или токсическим воздействием препарата на нервную ткань.

Другие возможные побочные действия местной анестезии включают тошноту, рвоту, мышечные подергивания и нарушение зрения. Эти симптомы обычно временные и исчезают после прекращения действия анестетика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о побочном действии антибиотиков.




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