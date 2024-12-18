Цена вопроса: кто определяет стоимость лекарств для украинцев

Дистрибьюторы получают всего 5,9% в стоимости лекарств, заявляют аналитики Proxima Research. То есть, они фактически не влияют на цены. Основная часть стоимости зависит от производителей и импортеров. Об этом говорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он подчеркивает: прежде чем вмешиваться в рынок лекарства, нужно хорошо разобраться во всех деталях.

Экономисты призывают к осторожности в реформах фармацевтического рынка

В своем сообщении на "Фейсбук" Кущ задал важный вопрос: должно ли государство жестко регулировать цены на лекарства? По его словам, в Украине уже действует программа реимбурсации – частичной или полной компенсации стоимости определенных препаратов. Эта программа активно работает и помогает людям экономить. К примеру, Минздрав планирует привлечь к ней все аптеки страны, а также расширить перечень лекарств, которые государство компенсирует.

Экономист считает, что изменения в сфере лекарства должны базироваться на исследованиях и четком понимании того, как функционирует рынок.

"Как экономист, я бы советовал вводить изменения, которые влияют на рынки только после профильных экспертиз и при наличии экономического обоснования. Мы должны принимать во внимание, прежде всего, реальные модели функционирования того или иного рынка и, безусловно, учесть позицию профессионального сообщества. Иначе рискуем получить новое подтверждение старой истины, о благих намерениях и к чему они ведут", — комментирует эксперт.

Эта проблема стала темой обсуждения на недавнем совещании в Минздраве, где эксперты совещались по поводу изменений в законопроект №11493.

Глава общественного союза "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр подчеркнула: без взвешенного подхода можно разрушить существующую систему, обеспечивающую доступность лекарств для людей. По ее словам, предложения, не согласованные с участниками рынка и не подкрепленные анализом, способны обвалить всю отрасль.

Ранее портал "Комментарии" — Татьяна Котляр убеждена, что предложения, которые подготовила ВСК ВРУ под руководством Юлии Тимошенко, могут быть вредными для рынка и нести угрозу евроинтеграционному курсу нашего государства. Такие выводы она пришла по итогам совещания 4 декабря, где обсуждались изменения в законопроект №11493