Цена вопроса: кто определяет стоимость лекарств для украинцев

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Черновалова Кристина
Дистрибьюторы получают всего 5,9% в стоимости лекарств, заявляют аналитики Proxima Research. То есть, они фактически не влияют на цены. Основная часть стоимости зависит от производителей и импортеров. Об этом говорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он подчеркивает: прежде чем вмешиваться в рынок лекарства, нужно хорошо разобраться во всех деталях.
Экономисты призывают к осторожности в реформах фармацевтического рынка
В своем сообщении на "Фейсбук" Кущ задал важный вопрос: должно ли государство жестко регулировать цены на лекарства? По его словам, в Украине уже действует программа реимбурсации – частичной или полной компенсации стоимости определенных препаратов. Эта программа активно работает и помогает людям экономить. К примеру, Минздрав планирует привлечь к ней все аптеки страны, а также расширить перечень лекарств, которые государство компенсирует.
Экономист считает, что изменения в сфере лекарства должны базироваться на исследованиях и четком понимании того, как функционирует рынок.
Эта проблема стала темой обсуждения на недавнем совещании в Минздраве, где эксперты совещались по поводу изменений в законопроект №11493.
Глава общественного союза "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр подчеркнула: без взвешенного подхода можно разрушить существующую систему, обеспечивающую доступность лекарств для людей. По ее словам, предложения, не согласованные с участниками рынка и не подкрепленные анализом, способны обвалить всю отрасль.
Ранее портал "Комментарии" — Татьяна Котляр убеждена, что предложения, которые подготовила ВСК ВРУ под руководством Юлии Тимошенко, могут быть вредными для рынка и нести угрозу евроинтеграционному курсу нашего государства. Такие выводы она пришла по итогам совещания 4 декабря, где обсуждались изменения в законопроект №11493
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