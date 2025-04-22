Программа «Доступные лекарства»: сколько украинцев уже воспользовались и что изменится в 2025 году

Уже несколько лет подряд программа "Доступное лекарство" остается одним из самых успешных социальных проектов в сфере здравоохранения в Украине. Благодаря ей миллионы граждан получили возможность бесплатно или с частичной доплатой приобрести жизненно необходимые препараты, и это количество продолжает расти. Однако 2025 год станет переломным — программу существенно расширят, добавят новые категории лекарств, а участие в ней станет обязательным для всех аптек страны.

Доступные лекарства в Украине

Более 5 миллионов украинцев уже участники программы

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день программой "Доступные лекарства" воспользовалось более 5 миллионов граждан. Они получили более 76 миллионов электронных рецептов. Эти цифры являются не только свидетельством масштабов программы, но и показателем ее социальной значимости, ведь речь идет прежде всего о лекарствах от хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, диабет, астма и другие состояния, требующие постоянного медикаментозного контроля.

"Для многих пациентов эта программа стала не просто помощью, а вопросом жизни. Она позволяет получить препараты, которые каждый день спасают тысячи украинцев", — подчеркнула заместитель министра здравоохранения по цифровой трансформации Мария Карчевич в комментарии для СМИ.

На сегодняшний день в перечень входит более 600 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Это лекарство можно получить по электронному рецепту, который выдает семейный врач, терапевт или другой специалист. Препараты выдают более чем в 16 тысячах аптек по всей стране. Важно, что механизм электронного рецепта упростил доступ к лекарству и минимизировал коррупционные риски.

Нововведение 2025 года: какое лекарство станет доступным

2025 год обещает быть особенным для программы. Согласно постановлению правительства, она будет существенно расширена спектром препаратов, которые станут бесплатными или доступными с частичной компенсацией. Впервые с момента запуска программы в нее одновременно будет включено более 30 новых действующих веществ. Это самое большое обновление с 2017 года.

В частности, с августа 2025 года в программу будут включены новые средства для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Это индапамид, торасемид, метилдопа – препараты, помогающие контролировать АД, уменьшать отеки, а также лечить гипертензию, даже у беременных женщин. Их появление в перечне позволит значительно снизить финансовую нагрузку на пациентов с хронической гипертензией, которых в Украине насчитывается несколько миллионов.

Также будут включены препараты с двухвалентным железом и фолиевой кислотой — ключевые средства в терапии анемии, часто поражающие женщин, детей и лиц с хроническими заболеваниями. А уже с октября этого года программу дополнят гормональные препараты для онкопациентов – экземестан, летрозол и тамоксифен. Все они используются при лечении рака молочной железы.

"Это чрезвычайно важное обновление, поскольку позволит онкобольным женщинам снизить затраты на дорогостоящую терапию. Многие из них просто не могли себе позволить системное лечение", — отмечает врач-онколог Национального института рака Ирина Паламарчук.

Обязательное участие аптек: лекарства в каждой деревне

Еще одним ключевым новшеством является обязательное участие аптек в программе "Доступные лекарства" с июля 2025 года. Это означает, что ни одно аптечное заведение не сможет работать, игнорируя программу. Раньше участие было добровольным, что создавало дисбаланс: в одних городах или районах было много доступных аптек, в других ни одной.

"С июля пациент сможет прийти в любую аптеку в Украине, в большом городе или маленькой деревне, и получить лекарство по рецепту. Больше не нужно будет искать "особую" аптеку", — объясняют в Минздраве.

Решение об обязательном участии аптек стало возможным благодаря значительному увеличению финансирования. В 2025 году государство выделило на программу 6,6 миллиарда гривен. Это на 600 миллионов больше, чем в прошлом году. Такой подход открывает путь к полному покрытию населения, независимо от места жительства.

Ужесточение контроля: что делать в случае завышенных цен

Несмотря на положительные изменения, проблема цен на лекарства остается болезненной для многих украинцев. По данным Госпродпотребслужбы, только за последние несколько месяцев поступило 567 обращений от продажи медикаментов по завышенным ценам. Больше всего жалоб поступило из Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской и других областей.

Потребители сообщали о значительной разнице в стоимости одного и того же лекарства в различных аптечных сетях. В некоторых случаях было зафиксировано превышение предельно допустимых надбавок от 2% до 72%.

Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отмечает по поводу необоснованных цен на лекарства:

"Мы ужесточили мониторинг с марта этого года. Только за две недели провели более 3700 наблюдений за ценами, согласовали 210 внеплановых проверок и начали 52 расследования. В четырех случаях уже установлено нарушение законодательства".

В общем, эти шаги дали положительный эффект: производители снизили цены на ТОП-100 самых популярных препаратов в среднем на 30%. Возобновление проверок с 1 марта 2025 позволило активнее реагировать на нарушения. Каждый гражданин может подать жалобу через официальный сайт Госпотребслужбы или по электронной почте. Для этого нужно предоставить заглавие аптеки, перечень лекарств и документальное доказательство (фото ценника, чек, квитанцию).

Как использовать программу "Доступные лекарства"?

Чтобы воспользоваться программой "Доступные лекарства", нужно пройти всего несколько простых шагов. Прежде всего, обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру — именно эти специалисты имеют право выписывать электронные рецепты. После консультации вы получите SMS с уникальным номером рецепта или распечатанную копию, если вы не пользуетесь мобильной связью. Дальше останется только найти аптеку с наклейкой "Здесь есть Доступные лекарства" — таких более 16 тысяч по всей стране. При получении препарата у вас будет выбор: взять безвозмездный вариант (который государство компенсирует полностью) или выбрать другой — с частичной доплатой в зависимости от производителя. В любом случае – это удобно, быстро и значительно дешевле, чем покупать лекарство самостоятельно.

Как с помощью цифровых инструментов найти нужное лекарство

В мире цифровизации важно уметь самостоятельно искать их в интернете. Для удобства граждан работает чат-бот "Спроси Грица", который помогает проверить наличие нужных препаратов в ближайших аптеках. Этот инструмент создан на основе открытых данных Национальной службы здоровья Украины и регулярно обновляется.

Пользователям достаточно ввести название препарата или код рецепта, чтобы получить полную информацию: в каких аптеках есть лекарства, какая стоимость и подлежит ли препарат компенсации. Это еще один пример того, как технологии могут работать в пользу пациентов.

Программа "Доступные лекарства" стала для миллионов украинцев не просто удобной опцией, а настоящим спасительным кругом. С каждым годом охватывает все больше людей, заболеваний и препаратов. Несмотря на вызовы в виде завышенных цен или различной доступности в регионах, благодаря цифровым решениям, общественному контролю и растущему финансированию Украина уверенно движется к созданию действительно доступной и эффективной системы медицинской помощи.